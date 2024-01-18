У фіналі Суперкубка Італії "Наполі" зіграє проти переможця пари "Інтер" - "Лаціо".

У четвер, 18 січня, відбувся поєдинок 1/2 фіналу Суперкубка Італії з футболу, в якому "Наполі" приймав "Фіорентину".

Гра проходила на стадіоні "Аль-Аввал Парк" в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) і завершилася розгромною перемогою неаполітанців.

"Наполі" вийшов вперед на 22-й хвилині - Джованні Сімеоне забив з передачі Жуана Жезуса. На 28-й хвилині "фіалкам" вдалося відігратися, відзначився Лукас Бельтран. Однак його гол суддя скасував через офсайд. На 44-й хвилині "Фіорентина" втратила ще один шанс відігратися - Нанітамо Іконе не реалізував пенальті.

Відео дня

У кінцівці гри "Наполі" забив два голи за дві хвилини і завоював путівку у фінал Суперкубка Іспанії. Обидва м'ячі забив Алессіо Дзербін.

"Наполі" - "Фіорентина" - 3:0

Голи: Сімеоне, 22, Дзербін, 84, 86

"Наполі": Голліні, Ді Лоренцо (Дзербін 82), Ррахмані, Жезус, Мадзоккі, Лоботка, Каюст (Гаетано 77), Руї (Естігор 72), Політано (Зелінськи 72), Сімеоне, Кварацхелія (Ліндстрем 72)

"Фіорентина": П. Терраччьяно, Кайоде, Міленкович, Кварта (Фараоні 88), Бірагі (Парізі 68), Артур, Данкан, Бонавентура (Барак 88), Іконе (Соттіл 57), Бельтран, Брекало (Нзола 57)

Попередження: Бірагі 51

Відео голів:

У фіналі Суперкубка Італії "Наполі" зіграє проти переможця пари "Інтер" - "Лаціо". Матч відбудеться 19 січня.

Нагадаємо, чинним переможцем Суперкубка Італії є "Інтер". У фіналі минулого сезону "нерадзуррі" розгромили "Мілан" (3:0).

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