"Рома" обійшла "Наполі" в турнірній таблиці італійської Серії А.

У неділю, 23 грудня, відбувся поєдинок 17-го туру італійської Серії А, в якому "Рома" приймала "Наполі".

Гра проходила на стадіоні "Олімпіко" в Римі і завершилася перемогою господарів поля.

Перший тайм цієї зустрічі завершився без забитих голів. Рахунок у грі був відкритий на 76-й хвилині - півзахисник "Роми" Лоренцо Пеллегріні відправив м'яч у сітку воріт суперника після передачі від Стефана Ель-Шаараві. Другий м'яч "вовки" забили в кінцівці гри - на 90+6-й хвилині Ромелу Лукаку вразив ворота суперника після передачі Евана Ндіка.

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Відзначимо, що на 66-й хвилині "Наполі" залишився в меншості - Маттео Політано після фолу на собі вдарив ззаду гравця "Роми" Ніколу Залевскі по ногах і отримав пряму червону картку. Ще одне вилучення у складі неаполітанців на 86-й хвилині заробив Віктор Осімхен - нападник отримав другу жовту картку і залишив неаполітанців удев'ятьох.

"Рома" - "Наполі" - 2:0

Голи: Лоренцо Пеллегріні, 76, Лукаку, 90+6

"Ром": Патрісіу, Манчіні, Льоренте, Ндіка, Р. Крістенсен (Челік 75), Крістанте, Паредес (Азмун 71), Бове, Залевскі (Ель-Шаараві 71), Лукаку, Белотті (Лоренцо Пеллегріні 71)

"Наполі": Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус (Натан 87), Руї (Дзербін 81), Лоботка (Каюст 56), Ангісса, Зелінскі (Гаетано 88), Політано, Осімхен, Кварацхелія (Распадорі 87)

Попередження: Паредес 28, Р. Крістенсен 32, Крістанте 38, Белотті 60, Залевскі 66, Ель-Шаараві 82, Азмун 90+5 - Руї 28, Жезус 62, Осімхен 73

Вилучення: Політано, 66, Осімхен, 86

Огляд матчу:

"Рома" після 17 матчів має в своєму активі 28 набраних очок і займає шосте місце в турнірній таблиці італійської Серії А. "Наполі" з 27 балами йде на сьомій позиції.

У наступному турі чемпіонату Італії "Рома" зіграє проти "Ювентуса", а "Наполі" зустрінеться з "Монцою".

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