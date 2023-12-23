"Ювентус" набрав 40 очок і займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

У суботу, 23 грудня, відбувся поєдинок 17-го туру італійської Серії А, в якому "Фрозіноне" приймав "Ювентус".

Гра проходила на стадіоні "Беніто Стірпе" і завершилася перемогою туринського клубу.

Рахунок у грі був відкритий на 12-й хвилині зустрічі - нападник "Ювентуса" Кенан Їлдіз забив з передачі Філіпа Костича. На початку другого тайму "Фрозіноне" вдалося зрівняти рахунок завдяки голу Хайме Баеса. Асистував йому Іларіо Монтерізі. "Ювентус" вирвав перемогу в кінцівці гри - на 81-й хвилині Душан Влахович відправив м'яч у сітку воріт суперника після навісу від Уестона Маккенні.

Відео дня

"Фрозіноне" - "Ювентус" - 1:2

Голи: Баес, 51 - Їлдіз, 12, Влахович, 81

Огляд матчу:

Туринський "Ювентус" набрав 40 очок і займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії з футболу. "Фрозіноне" з 19 балами йде на 14-й сходинці. Лідирує в таблиці міланський "Інтер", в активі якого 41 бал.

У наступному турі італійської Серії А "Ювентус" зіграє проти римської "Роми", а "Фрозіноне" зустрінеться з "Лаціо".

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