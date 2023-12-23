"Мілан" від поразки врятував гол Луки Йовича на останній хвилині гри.

У п'ятницю, 22 грудня, відбувся поєдинок 17-го туру італійської Серії А, в якому "Салернітана" приймала "Мілан".

Гра проходила на стадіоні "Ареки" в Салерно і сенсаційно завершилася внічию.

Рахунок у грі відкрили футболісти "Мілана" - на 17-й хвилині зустрічі відзначився англійський захисник Фікайо Томорі. "Салернітані" вдалося зрівняти рахунок на 42-й хвилині, завдяки голу аргентинського захисника Федеріко Фасіо. На 63-й хвилині господарі поля несподівано вийшли вперед - Антоніо Кандрева вразив ворота суперника потужним ударом з-за меж штрафного майданчика. "Мілану" вдалося врятуватися від принизливої поразки на 90-й хвилині - сербський нападник Лука Йович забив гол після передачі Олів'є Жиру.

Відео дня

"Салернітана" - "Мілан" - 2:2

Голи: Фасіо 42, Кандрева 63 - Томорі 17, Йович 90

"Салернітана": Костіль, Мацоккі (Бронн 78), Пірола (Дьомбер 62), Фасіо, Брадаріч, Л. Кулібалі, Кастанос (Мартеджані 78), Леговський, Кандрева, Чауна (Кабрал 78), Діа (Іквуемесі 62)

"Мілан": Маньян, Калабрія, К'єр (Шимич 46), Томорі (Флоренці 65), Ернандес, Беннасер (Йович 70), Лофтус-Чік, Рейндерс, Пулішич (Чуквуезе 70), Жиру, Леау

Попередження: Кастанос 44, Мадзоккі 71, Дьомбер 74 - Леау 35

Огляд матчу:

"Мілан" набрав 33 очки і займає третє місце в турнірній таблиці італійської Серії А. "Салернітана" з 9 балами займає останню позицію.

У наступному турі чемпіонату Італії "Мілан" зіграє проти "Сассуоло", а "Салернітана" зустрінеться з "Вероною".

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