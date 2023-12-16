Руслан Малиновський відіграв всі 90 хвилин і отримав одну з найкращих оцінок в команді.

У п'ятницю, 15 грудня, відбувся поєдинок 16-го туру італійської Серії А, в якому клуб "Дженоа" протистояв "Ювентусу".

Гра проходила на стадіоні "Луїджі Ферраріс" в Генуї і сенсаційно завершилася внічию.

Рахунок у грі був відкритий на 28-й хвилині - нападник "Ювентуса" Федеріко К'єза реалізував пенальті. На старті другого тайму "Дженоа" вдалося відігратися - гол з передачі Кейлеба Екубана забив Альберт Гудмундссон.

Відео дня

"Дженоа" - "Ювентус" - 1:1

Голи: Гудмундссон 48 - К'єза 28 (пен)

"Дженоа": Х. Мартінес, Бані, Драгушин, Де Вінтер, Сабеллі (Вольякко 84), Бадель, Френдруп, Малиновський, Васкес (Екубан 46), Гудмундссон, Мессіас (Хапс 90+3)

"Ювентус": Щенсни, Даніло, Гатті, Бремер, Камбіазо (Йілдіз 88), Локателлі, Маккенні, Міретті (Ілінг-Джуніор 74), Костич (Веа 68), Влахович (Мілік 68), К'єза

Попередження: Бадель 74, Малиновський 90 - Даніло 61, Маккенні 70, Мілік 71

Огляд матчу:

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський вийшов на поле з перших хвилин і відіграв весь поєдинок. На 90-й українець отримав жовту картку.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру Малиновського в 7,1 бала.

За 16 матчів "Дженоа" набрав 16 очок і займає 14-е місце в турнірній таблиці Серії А. "Ювентус" з 37 балами йде на другій позиції. Лідирує в чемпіонаті міланський "Інтер" - 38 очок.

У наступному турі чемпіонату Італії "Ювентус" зіграє проти "Фрозіноне", а "Дженоа" зустрінеться з "Сассуоло".

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