"Дженоа" Руслана Малиновського не зміг пробитися до чвертьфіналу Кубка Італії.

У вівторок, 5 грудня, відбувся поєдинок 1/8 фіналу Кубка Італії з футболу, в якому "Лаціо" приймав "Дженоа".

Гра проходила на стадіоні "Олімпіко" в Римі і завершилася перемогою "орлів".

Результат зустрічі вирішив єдиний гол, автором якого став Маттео Гендузі. Французький півзахисник відправив м'яч точно в кут воріт приголомшливим ударом з лінії штрафного майданчика.

Відео дня

"Лаціо" - "Дженоа" - 1:0

Гол: Гендузі, 5

Огляд матчу:

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський почав поєдинок на лавці запасних і вийшов на поле на 62-й хвилині замість Філіпа Ягело. Допомогти відігратися своїй команді українець не зміг. Статистичний портал SofaScore оцінив гру Руслана в 7,0 бала. Це найкраща оцінка серед гравців, які з'явилися на полі з лави запасних.

Додамо, що "Лаціо" пробився до чвертьфіналу Кубка Італії з футболу, де зіграє проти переможця матчу "Рома" – "Кремонезе".

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