Руслан Малиновський забив у другому матчі поспіль у складі "Дженоа".

У суботу, 2 грудня, в рамках 14-го туру італійської Серії А "Дженоа" приймала "Емполі".

Гра проходила на стадіоні "Луїджі Ферраріс" і завершилася внічию.

Рахунок у грі відкрили господарі поля - на 37-й хвилині зустрічі Руслан Малиновський потужним ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у сітку воріт суперника. "Емполі" вдалося зрівняти рахунок на 67-й хвилині - після передачі Віктора Коваленка гол забив Маттео Канчелльєрі.

Відео дня

"Дженоа" - "Емполі" - 1:1

Голи: Малиновський, 37 - Канчельєрі, 67

"Дженоа" за 15 зіграних матчів набрала 15 очок і займає 15-ту позицію в турнірній таблиці італійської Серії А. "Емполі" з 11 балами йде на 17-му рядку.

У наступному турі чемпіонату Італії "Дженоа" зустрінеться з "Монцою", а "Емполі" поміряється силами з "Лечче".

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