Голу Руслана Малиновського не вистачило "Дженоа", щоб взяти очки в цьому турі.

У неділю, 26 листопада, відбувся поєдинок 13-го туру італійської Серії А, в якому "Фрозіноне" приймав "Дженоа".

Гра проходила на стадіоні "Беніто Стірпе" і завершилася перемогою господарів поля.

"Фрозіноне" відкрив рахунок на 34-й хвилині - гол після передачі Антоні Ойоно забив Матіас Суле. На 38-й хвилині "Дженоа" вдалося зрівняти рахунок - Руслан Малиновський відправив м'яч у "дев'ятку" воріт суперника феноменальним ударом з-за меж штрафного майданчика. І все ж роздобути очки в цьому турі "грифонам" не вдалося. На 90+4-й хвилині Іларіо Монтерізі забив гол, який приніс перемогу "Фрозіноне".

Відео дня

"Фрозіноне" - "Дженоа" - 2:1

Голи: Суле, 34, Монтерізі, 90+4 - Малиновський, 38

Огляд матчу:

Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі на матч проти "Фрозіноне" і відіграв 80 хвилин. Статистичний портал SofaScore оцінив гру українського півзахисника в 7,9 бала. Це найкраща оцінка серед усіх гравців цього матчу.

"Фрозіноне" набрав 18 очок і займає 10-е місце в турнірній таблиці італійської Серії А. "Дженоа" з 14 балами йде на 15-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Італії "Дженоа" зіграє проти "Емполі", а "Фрозіноне" зустрінеться з "Міланом".

Вас також можуть зацікавити новини: