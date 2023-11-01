Команда Руслана Малиновського вийшла в 1/8 фіналу Кубка Італії з футболу.

У середу, 1 листопада, відбувся поєдинок 1/16 фіналу Кубка Італії з футболу, в якому "Дженоа" приймав "Реджану".

Гра проходила на стадіоні "Луїджі Ферраріс" в Генуї і завершилася перемогою господарів поля.

Перший гол у цій грі забили гості - на 37-й хвилині гол забив півзахисник "Реджини" Мухамед Джаманка. На 53-й хвилині зустрічі "грифонам" вдалося зрівняти рахунок - відзначився Ріджесіано Хапс. Перемогу "Дженоа" приніс гол Альберта Гудмундссона, який забив після приголомшливого пасу п'ятою від Руслана Малиновського.

Відео дня

"Дженоа" - "Реджана" - 2:1

Голи: Хапс 53, Гудмундссон 99 - Джаманка 37

Відзначимо, що Руслан Малиновський починав цей матч на лавці запасних і вийшов на поле на 97-й хвилині. Українцю вистачило всього дві хвилини, щоб оформити результативну дію.

У поточному сезоні Малиновський зіграв 9 матчів у складі "Дженоа" і відзначився двома гольовими передачами.

Свій наступний поєдинок "Дженоа" зіграє 5 листопада. В рамках 11-го туру чемпіонату Італії з футболу "грифони" зіграють проти "Кальярі".

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