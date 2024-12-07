Відомо, що у 2019 році футболіст отримав український паспорт.

Колишній форвард "Динамо", "Шахтаря" та національної збірної України з футболу Жуніор Мораес заявив про завершення кар'єри футболіста. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

"Дякую, футболе. Після 17-річної кар'єри настав час для нових викликів", - зазначив футболіст.

Футбольний шлях Жуніора Мораеса в Україні

Жуніор Мораес грав в Україні з 2012 року, коли перейшов до донецького "Металурга". Вже у 2015 році він приєднався до "Динамо", а у 2018 перейшов до "Шахтаря". Після цього рішення столичні уболівальники вважали його зрадником.

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Нападник став чемпіоном України сезону-2015/16 з киянами та виграв два титули УПЛ у складі "Шахтаря" у сезонах 2018/19 та 2019/20. Мораес покинув команду "Шахтар" у 2022 році, а останнім клубом у його футбольній кар'єрі став бразильський "Корінтіанс".

Також відомо, що у 2019 році футболіст отримав українське громадянство. За національну збірну Мораес провів 11 матчів та забив 1 гол.

Останні новини футболу

Як писав УНІАН, FIFA оголосила претендентів на свої індивідуальні нагороди премії The Best. Зокрема "найкращим воротарем 2024 року" може стати український голкіпер Андрій Лунін. Також на потрапляння до символічної збірної 2024 року претендує український гравець Артем Довбик із римської "Роми". Він став претендентом на звання "найкращий нападник року".

Також повідомлялось, що київське "Динамо" п'ять разів поспіль програло у Лізі Європи. Команда програла "Вікторії Пльзень" у поєдинку 5-го туру основного раунду з рахунком 1:2.

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