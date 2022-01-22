Жуніор Мораес поділився дуже патріотичним постом у соцмережах.

Футболіст донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес у недавньому інтерв'ю заявив, що переживає з приводу новин про можливий напад російської армії на Україну.

"Ми, бразильці, були налякані всіма цими новинами. Я завжди на зв'язку з українцями, які в курсі, тому ми завжди напоготові і готові діяти, якщо щось трапиться.

Я зазнав великої напруги в 2014 році, я бачив все з самого початку і не хочу, щоб це повторилося. Ніхто не заслуговує війни", - цитує Мораеса видання Lance.

Своїми висловлюваннями нападник "гірників" накликав на себе критику з боку вболівальників і деяких українських спортсменів. Зокрема, жорстко відреагував на слова Мораеса колишній гравець національної збірної України Роман Зозуля.

Читайте такожЕкс-гравець збірної України розповів російському блогеру правду про анексію КримуЖуніору Мораесу вирішили нагадати, що він отримав український паспорт, щоб мати можливість грати за збірну України, а тепер називає себе "бразильцем", коли виникла реальна загроза вторгнення Росії.

Отримавши шквал критики, Жуніор Мораес виступив з патріотичною заявою у себе в Instagram.

"Я українець! Я пишаюся тим, що я українець!

З 2012 року я приїхав в Україну і до сьогодні 2022 року живу тут, навіть коли мав можливість виїхати.

Будь ласка, не діліться фейковими новинами про моє життя", - написав Жуніор.

Нагадаємо, Жуніор Мораес всупереч чуткам підписав новий контракт з донецьким "Шахтарем". 34-річний бразильський нападник продовжив угоду з "гірниками" до 30 червня 2022-го року.

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