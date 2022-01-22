Футболіст донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес у недавньому інтерв'ю заявив, що переживає з приводу новин про можливий напад російської армії на Україну.
"Ми, бразильці, були налякані всіма цими новинами. Я завжди на зв'язку з українцями, які в курсі, тому ми завжди напоготові і готові діяти, якщо щось трапиться.
Я зазнав великої напруги в 2014 році, я бачив все з самого початку і не хочу, щоб це повторилося. Ніхто не заслуговує війни", - цитує Мораеса видання Lance.
Своїми висловлюваннями нападник "гірників" накликав на себе критику з боку вболівальників і деяких українських спортсменів. Зокрема, жорстко відреагував на слова Мораеса колишній гравець національної збірної України Роман Зозуля.
Читайте такожЕкс-гравець збірної України розповів російському блогеру правду про анексію КримуЖуніору Мораесу вирішили нагадати, що він отримав український паспорт, щоб мати можливість грати за збірну України, а тепер називає себе "бразильцем", коли виникла реальна загроза вторгнення Росії.
Отримавши шквал критики, Жуніор Мораес виступив з патріотичною заявою у себе в Instagram.
"Я українець! Я пишаюся тим, що я українець!
З 2012 року я приїхав в Україну і до сьогодні 2022 року живу тут, навіть коли мав можливість виїхати.
Будь ласка, не діліться фейковими новинами про моє життя", - написав Жуніор.
Нагадаємо, Жуніор Мораес всупереч чуткам підписав новий контракт з донецьким "Шахтарем". 34-річний бразильський нападник продовжив угоду з "гірниками" до 30 червня 2022-го року.
Жуніор Мораес: кар'єра в Україні
- Мораес приєднався до "Шахтаря" в 2018 році, зробивши скандальний перехід з "Динамо". Перед виступами за київський клуб Жуніор грав три роки за "Металург" (Донецьк).
- Всього форвард провів за "гірників" 105 матчів, в яких забив 61 гол. У минулому сезоні на його рахунку 9 голів у 26 матчах.
- У сезоні 2018-2019 він став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 19 м'ячів.
- Мораес займає п'яте місце в рейтингу кращих бомбардирів в історії УПЛ - в його активі 102 голи.
У 2019 році бразилець отримав український паспорт і був викликаний до національної збірної нашої країни. У складі "синьо-жовтих" він провів 11 поєдинків, забив один гол.
- Наставник збірної України Олександр Петраков сказав, що більше не викликатиме Мораеса, адже "хоче дати дорогу молодим".