Жуніор Мораєс вже тренується з партнерами по команді.

Колишній форвард київського "Динамо" та збірної України, який зараз належить донецькому "Шахтарю", Жуніор Мораєс відновився від важкої травми. 34-річний бразилець залікував розрив бічної і хрестоподібної зв'язок коліна.

Мораєс провів перше тренування у загальній групі команди після складного пошкодження.

Жуніор зазнав фатальної травми 17 квітня поточного року і через це не поїхав на Євро-2020 у складі збірної України. Лікарі прогнозували гравцю 9 місяців на відновлення, але Мораєс вилікував розрив зв'язок швидше.

Зауважимо, що контракт нападника з "гірниками" розрахований до кінця 2021 року.

— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 30, 2021

Жуніор Мораєс: кар'єра

Мораєс приєднався до "Шахтаря" у 2018 році, зробивши скандальний перехід з "Динамо". Перед виступами за київський клуб Жуніор грав три роки за "Металург" (Донецьк).

Всього форвард провів за "гірників" 105 матчів, в яких забив 61 гол. У минулому сезоні на його рахунку 9 голів у 26 матчах.

У сезоні 2018-2019 він став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 19 м'ячів.

Мораєс посідає п'яте місце в рейтингу найкращих бомбардирів в історії УПЛ - в його активі 102 голи.

Наставник збірної України Олександр Петраков сказав, що більше не викликатиме Мораєса, адже "хоче дати дорогу молодим".

Автор: Артем Будрін