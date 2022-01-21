Роман Зозуля дуже бурхливо відреагував на слова Жуніора Мораеса.

Нападник донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес заявив, що переживає з приводу новин про можливий напад російської армії на Україну, тому як раніше вже пережив подібний момент, перебуваючи в Донецьку.

"Ми, бразильці, були налякані всіма цими новинами. Я завжди на зв'язку з українцями, які в курсі, тому ми завжди напоготові і готові діяти, якщо щось трапиться.

Я зазнав великої напруги в 2014 році, я бачив все з самого початку і не хочу, щоб це повторилося. Ніхто не заслуговує війни", - цитує Мораеса видання Lance.

Читайте також"Росія хоче напасти на Полтаву": легіонер клубу УПЛ розповів про свої страхиДана заява викликала обурення у колишнього гравця збірної України Романа Зозулі, який жорстко відреагував на слова нападника "Шахтаря". Мабуть, українському нападнику не сподобалося те, що Мораес назвав себе бразильцем, забувши, що змінив громадянство на українське.

"Як на Євро поїхати, так він українець, а як війна - так він бразилець", - написав у коментарі до новини Зозуля.

Нагадаємо, в березні 2019 року Жуніор Мораес отримав громадянство України, і провів у лавах "синьо-жовтих" 11 поєдинків, в яких забив 1 м'яч.

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