Нападник донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес заявив, що переживає з приводу новин про можливий напад російської армії на Україну, тому як раніше вже пережив подібний момент, перебуваючи в Донецьку.
"Ми, бразильці, були налякані всіма цими новинами. Я завжди на зв'язку з українцями, які в курсі, тому ми завжди напоготові і готові діяти, якщо щось трапиться.
Я зазнав великої напруги в 2014 році, я бачив все з самого початку і не хочу, щоб це повторилося. Ніхто не заслуговує війни", - цитує Мораеса видання Lance.
Читайте також"Росія хоче напасти на Полтаву": легіонер клубу УПЛ розповів про свої страхиДана заява викликала обурення у колишнього гравця збірної України Романа Зозулі, який жорстко відреагував на слова нападника "Шахтаря". Мабуть, українському нападнику не сподобалося те, що Мораес назвав себе бразильцем, забувши, що змінив громадянство на українське.
"Як на Євро поїхати, так він українець, а як війна - так він бразилець", - написав у коментарі до новини Зозуля.
Нагадаємо, в березні 2019 року Жуніор Мораес отримав громадянство України, і провів у лавах "синьо-жовтих" 11 поєдинків, в яких забив 1 м'яч.
Роман Зозуля: кар'єра і конфлікт в Іспанії
- У лютому 2017 року фанати "Райо Вальєкано" зірвали трансфер Зозулі в клуб, назвавши його "нацистом" через його патріотичні погляди і допомогу українській армії.
- З вересня 2017 по 2021 роки форвард виступав за "Альбасете" у другому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії. Фанати інших клубів продовжували конфліктувати з Зозулею. Зокрема, через образи на адресу українця доводилося переривати матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете". Пізніше поєдинок був дограний, а ультрас знову образили Зозулю.
- Влітку 2021 року у Зозулі зірвався трансфер в португальську команду через конфлікти з фанатами.