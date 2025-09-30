Виклик на матчі проти Ісландії та Азербайджану отримають Руслан Маліновський та Володимир Бражко.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вирішив повернути на матчі проти Ісландії та Азербайджану у жовтні двох відомих футболістів. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас, пише sport.ua.

Зазначається, що шанс зіграти за збірну отримають півзахисник італійського "Джеона" Руслан Маліновський та півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко.

У наступному місяці збірна України зіграє два матчі у відборі на чемпіонат світу – 10 жовтня на виїзді проти Ісландії та 13 жовтня на номінально домашньому стадіоні проти Азербайджану. Наразі Україна набрала один бал і посідає третє місце у квартеті D. Лідером групи є Франція, що має шість очок.

Видання нагадує, що Маліновський востаннє грав за національну команду рік тому в Лізі націй. У нинішньому сезоні він провів п'ять матчів у всіх турнірах, на його рахунку одна результативна передача.

Бражко востаннє виходив на поле у складі збірної в листопаді минулого року. У сезоні 2025/26 він забив два голи за 14 матчів у чемпіонаті, Кубку та єврокубках.

Аналітики назвали фаворита на перемогу в Лізі Європи цього сезону. Це англійська "Астон Вілла". Шанси на перемогу англійського клубу в усьому турнірі оцінюються у 23,3%. Перемогу ж італійської "Роми", за яку виступає український форвард Артем Довбик, аналітики оцінюють у 13%. На третій сходинці – "Ноттінгем Форест", за який виступає інший українець Олександр Зінченко.

Також УНІАН писав, що президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко розглядає варіант із призначенням Олега Лужного у разі відходу Сергія Реброва з посади головного тренера національної збірної.

