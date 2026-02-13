'Вони викинули мою олімпійську мрію': Гераскевич не має наміру повертатися в Кортіну

Український скелетоніст Владислав Гераскевич зазначив, що вже пропустив 2 з 4 спусків.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич дав перший коментар журналістам після слухання справи про його дискваліфікацію в Спортивному арбітражному суді (CAS), повідомляє Суспільне Спорт.

Зокрема, Гераскевич вважає, що в цій справі нема хепі ендінгу й він не планує повертатися в Кортіну:

"Нема хепі ендінгу тут, бо змагання – здається, що цей поїзд пішов. У наших змаганнях – збирається час 4 спусків, я пропустив уже два", - пояснив спортсмен.

Він додав, що не знає, хто буде ухвалювати рішення.

"Можливо, їм треба буде перезапустити змагання, але тоді це порушення прав інших спортсменів. Не знаю, який буде позитивний висновок. Побачимо, що буде", - сказав скелетоніст.

Він припустив, що якщо його допустять до змагань, тоді це буде гарний жест, але з точки зору змагань він вже не матиме сенсу.

"Наш спорт доволі небезпечний. Вони викинули мою олімпійську мрію, потім забрали у мене акредитацію, а потім віддали. Для мене – це крадіжка. Я не радий цьому. Я не маю наміру повертатися в Кортіну", - заявив Гераскевич.

Що стосується слухання, українець поділився з журналістами, що розмова тривала дві з половиною години.

"Я дуже вдячний за можливість висловитися, нас вислухали рівно. Аргументи почули. Ми чекаємо на рішення. Як ви бачите, я доволі радий. Сподіваюся, правда переможе. Я досі знаю, що невинний", - сказав спортсмен.

Скандал навколо Гераскевича

Раніше УНІАН повідомляв, що українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026 через шолом із вбитими росіянами українськими атлетами. Спортсмен заявив, що переконаний в правомірності своїх дій та готовий боротися за право виступати на Олімпійських іграх-2026. Він вирішив особисто брати участь в засіданні Спортивного арбітражного суду (CAS). Гераскевич підкреслив, що його жест - "шолом пам’яті" із портретами вбитих Росією спортсменів - є моральним обов’язком, а не політичною пропагандою, в чому його звинувачує Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення МОК про відсторонення Гераскевича від змагань. Зеленський заявив, що спорт не означає безпамʼятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. Президент України подякував спортсмену за чітку позицію. Він додав, що шолом - це нагадування всьому світові, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність.

