Суд відхилив позов Владислава Гераскевича проти МОК

У CAS зазначили, що свобода самовираження дозволена на Олімпіаді, але "не в місці змагань".

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету. Як повідомляє "Суспільне Спорт", рішення суд ухвалив о 17:15 за місцевим часом.

Так, позов Гераскевича проти МОК та IBSF відхилено.

"Ми підтверджуємо, що свобода самовираження дозволена на Олімпіаді, але не в місці змагань. Суддя послухала аргументи обох сторін та ухвалила рішення, згідно гайдлайнів МОК", - повідомив Меттью Рід, генеральний секретар CAS.

Водночас Гераскевич заявив Reuters, що Спортивний арбітражний суд "нас підвів".

"Ми розглянемо наші наступні кроки", - сказав він.

Нагадаємо, українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026 через шолом із вбитими Росією українськими атлетами.

Згодом він заявив, що не має наміру повертатися в Кортіну на змагання.

"Наш спорт доволі небезпечний. Вони викинули мою олімпійську мрію, потім забрали у мене акредитацію, а потім віддали. Для мене - це крадіжка. Я не радий цьому", - наголосив спортсмен.

Водночас керівник Офісу президента України Кирило Буданов прокоментував дискваліфікацію українця Гераскевича на Олімпіаді. За його словами, Олімпійські змагання відбуваються під мирним європейським небом саме завдяки жертовності українців.

"Важливо говорити правду. Дякуємо Владиславу Гераскевичу за принципову позицію та мужність. Спорт може залишатися поза політикою, але ніколи не поза совістю, честю та гідністю. Слава Україні!" - сказав Буданов.

