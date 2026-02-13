Переможні перегони: вперше в історії українець став чемпіоном 'Формули-4'

До цього юнак перемагав лише у заліку новачків у 2025 році.

Українець Олександр Бондарев став чемпіоном "Формули-4". Як повідомляє Sport.ua, в Катарі відбулися останні перегони фінального етапу "Формули-4" Близького Сходу, у яких Бондарев офіційно став чемпіоном сезону.

Зазначається, що перед двома завершальними заїздами сезону Бондарева та його головного суперника - француза Енді Косані - розділяли 23 очки на користь українця.

Для того, аби гарантувати титул, українському пілоту потрібно було фінішувати не нижче 9-го місця. Косані ж міг розраховувати на титул лише у разі своєї перемоги та фінішу Бондарева 10-м, або нижче.

"Перегони виявилися напруженими та нервовими: вже на першому колі на трасу виїхала машина безпеки, а Бондарев на рестарті через помилку втратив одну позицію. Перемогу в перегонах здобув Енді Косані, другим став Девід Косма, а подіум замкнув Крістофер Костоя. Бондарев не зміг повернути 4-те місце та фінішував п’ятим", - йдеться у повідомленні.

Утім, цього було більш ніж достатньо, аби здобути перший у кар’єрі титул у загальному заліку "Формули-4" та перше в історії України чемпіонство в цій категорії.

Зауважується, що до цього Бондарев перемагав лише у заліку новачків E4 у 2025 році. Тепер він став повноцінним чемпіоном серії "Формула-4".

