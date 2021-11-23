Киянам належить провести домашній матч проти гранда.

Київське "Динамо" в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє проти мюнхенської "Баварії". Матч пройде на "Олімпійському" в Києві 23 листопада.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу "Динамо" - "Баварія".

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Початок зустрічі - о 19.45.

"Динамо" Київ

"Динамо" ще зберігає шанси на вихід до плей-оф Ліги чемпіонів, на 5 очок відстаючи від "Барселони", яка йде на другій позиції. Але, якщо залишатися реалістами, межа мрій для киян зараз - це третя позиція і Ліга Європи. Тут ще все реально - відставання від "Бенфіки" становить 3 очки, зараз португальський клуб в гостях зіграє з" Барселоною", а в останньому турі кияни грають з лісабонцями.

Однак на кожне набране "Бенфікою" очко в п'ятому турі "Динамо" необхідно відповідати як мінімум тим же. Інакше про Лігу Європи можна буде забути достроково.

Нагадаємо, на груповому етапі ЛЧ "Динамо" зіграло внічию з "Бенфікою" (0:0), розгромно програло "Баварії" (0:5), а потім двічі з мінімальним рахунком поступилося "Барселоні" - 0:1 і 0:1. Як бачимо, кияни досі не відкрили рахунок своїм голам у турнірі.

До гри проти "Баварії" "Динамо" підходить у гарному настрої - кияни в рамках УПЛ покуражилися в матчі проти "Чорноморця", перемігши з рахунком 6:1.

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"Баварія"

"Баварія" знаходиться в зовсім іншій ситуації. Мюнхенці виграли всі чотири матчі на груповому етапі та достроково гарантували собі путівку в плей-оф.

Мюнхенці не просто виграли всі свої матчі, а в кожному з них розгромили суперника: "Баварія" розбила "Барселону" з рахунком 3:0, потім "Динамо" з рахунком 5:0, а "Бенфіку" - 4:0 і 5:2.

Відсутність у "Баварії" турнірної мотивації може стати одним з тих факторів, які дадуть шанс "Динамо" в протистоянні з настільки серйозним суперником. Втім, навряд чи мюнхенці приїдуть до Києва відверто відбувати номер.

Перед матчем проти "Динамо" "Баварія "несподівано програла "Аугсбургу" в Бундеслізі.

Хто не зіграє?

У "Динамо" в лазареті знаходяться захисник Денис Попов і форвард Артем Бесєдін. "Баварія" в цьому матчі не дорахується відразу вісьмох гравців. Крім того, під питанням знаходиться участь у матчі Кінгслі Комана.

Орієнтовні склади

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, де Пена, Гармаш

"Баварія": Нойєр, Куассі, Павар, Ернандес, Девіс, Горецька, Толіссо, Забітцер, Мюллер, Сане, Левандовскі

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Слова перед матчем

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу:

"Про яке мотивування гравців може йти мова? Ми граємо в Лізі чемпіонів проти "Баварії". Цим все сказано. Ми граємо проти німців. А гра коштує 3 мільйони євро. Як ви думаєте, чи захоче "Баварія" виграти?".

Головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсман:

"Матчі в ЛЧ ніколи не бувають неважливими. Так, ця зустріч вже не впливає на наш вихід в плей-оф. У нас немає тиску результату, крім того, який завжди є на "Баварію". Ми зможемо показати свою реакцію на поразку "Аугсбургу". У нас не буде 8 футболістів, не так багато в запасі. Особливо на флангах і в обороні. Це все одно важливий матч".

Арбітр

Головним арбітром на цей поєдинок призначений турецький рефері Халіль Мелер. "Динамо" один раз перетиналося з ним в єврокубках - у жовтні 2019 року кияни на "Олімпійському" зіграли внічию з "Копенгагеном" (1:1) у Лізі Європи.

Автор: Антон Дудар