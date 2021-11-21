Баварія - фаворит протистояння / фото REUTERS
23 листопада київське "Динамо" вдома зіграє передостанній матч групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2021/22. "Біло-сині" на НСК "Олімпійський" приймуть "Баварію".
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Динамо - Баварія.
Букмекери визначилися з прогнозами на гру. На перемогу чемпіонів України пропонується коефіцієнт 12,50, тоді як на тріумф "Баварії" - 1,26. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 6,90.
На те, що "Динамо" не програє, можна поставити з коефіцієнтом 4,28. На те, що за підсумками протистояння не буде зафіксована нічия - 1,14. На те, що "Баварія" не програє - 1,06.
Динамо - Баварія: перед матчем
- Гра розпочнеться 23 листопада о 19.45.
- Турнірне положення в групі Е перед матчами 5-го туру: "Баварія" (12 очок), "Барселона" (6 очок), "Бенфіка" (4 очки), "Динамо" (1 очко).
- В другому турі німецька команда розгромила киян, забивши 5 голів.
- Перед зустріччю з "Баварією" динамівці в рамках УПЛ обіграли "Чорноморець" (6:1). А німецький клуб у своїй національній першості сенсаційно програв "Аугсбургу" (1:2).
- "Баварія" залишилася перед матчем без свого найдорожчого футболіста.
- Обслужить поєдинок турецька бригада арбітрів на чолі з Халілом Мелером.