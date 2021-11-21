Команда Мірчі Луческу спробує зачепитися за євровесну.

23 листопада київське "Динамо" вдома зіграє передостанній матч групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2021/22. "Біло-сині" на НСК "Олімпійський" приймуть "Баварію".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Динамо - Баварія.

Букмекери визначилися з прогнозами на гру. На перемогу чемпіонів України пропонується коефіцієнт 12,50, тоді як на тріумф "Баварії" - 1,26. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 6,90.

На те, що "Динамо" не програє, можна поставити з коефіцієнтом 4,28. На те, що за підсумками протистояння не буде зафіксована нічия - 1,14. На те, що "Баварія" не програє - 1,06.

Динамо - Баварія: перед матчем

Автор: Артем Будрін