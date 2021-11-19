Підопічні Луческу не зазнали проблем у грі з одеситами.

У п'ятницю, 19 листопада, поєдинком "Чорноморця" проти київського "Динамо" була відкрита програма 15-го туру української Прем'єр Ліги.

Перемогу у зустрічі святкували футболісти столичного клубу. Рахунок у матчі відкрив Віталій Буяльський на 27-й хвилині гри. Потім на 30-й і 37-й хвилинах два голи забив бразилець Вітіньо. На 44-й хвилині поєдинку Ісаєнко відквитав один м'яч. У другому таймі голи Дениса Гармаша на 48-й, Віталія Буяльського на 58-й і Владислава Кулача на 82-й хвилинах довели рахунок до принизливого.

"Чорноморець" - "Динамо" - 1:6.

Голи: Ісаєнко, 44 - Буяльський, 27, 58 (пен), Витиньо, 30, 37, Гармаш, 48, Кулач, 82.

"Чорноморець": Варакута, Скорко, Дубко (Кадірі, 65), Біловар, Д. Кузик, Вачіберадзе (Михайленко, 46), Брагару (Білошевский, 71), Ісаєнко, Тлумак (С. Кравченко, 46), Авагімян (Штогрін, 84), Бугай.

"Динамо": Бущан, Караваєв, Кендзера, Сирота, Миколенко, Шепелєв (Гармаш, 46), Андрієвський, Циганков (Антюх, 72), Буяльський (Ледньов, 77), Вітіньо (де Пена, 72), Шкурін (Кулач, 65).

Відео голів:

Нагадаємо, свій наступний матч "Динамо" зіграє 23 листопада проти мюнхенської "Баварії" в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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15-й тур УПЛ проходить з 19 по 22 листопада: де і коли дивитися матчі.

У турнірі лідирує "Динамо", у якого 38 очок. "Шахтар" (35 очок) - другий, але "гірникам" ще належить зіграти свій матч 15-го туру.

"Чорноморець" з 11 балами в активі займає 12-у позицію.

Головний аутсайдер турніру - "Маріуполь", який набрав 7 очок.

Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів. На один гол менше забили Артем Довбик та Віталій Буяльський.

Автор: Володимир Медяник