Серж Гнабрі забив Динамо в першому матчі / фото REUTERS

Мюнхенська "Баварія" зазнала серйозних втрат перед матчем 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".

Про це повідомив офіційний сайт "Баварії".

Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік-Максим Шупо-Мотінг і Мікаель Кюізонс були відправлені на карантин через те, що контактували зі хворою коронавірусом людиною. На карантині вони приєдналися до Йозуа Кімміха, який раніше вибув зі складу з тієї ж причини. Всі п'ять гравців не були вакциновані.

Крім того, у Нікласа Зюле і Йосипа Станішича було виявлено коронавірус.

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Через дискваліфікацію матч проти "Динамо" пропустить захисник Дайот Упамекано.

Динамо - Баварія: перед матчем

Автор: Антон Дудар