Ряд футболістів вилетіли зі складу через коронавірус.

Мюнхенська "Баварія" зазнала серйозних втрат перед матчем 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".

Про це повідомив офіційний сайт "Баварії".

Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік-Максим Шупо-Мотінг і Мікаель Кюізонс були відправлені на карантин через те, що контактували зі хворою коронавірусом людиною. На карантині вони приєдналися до Йозуа Кімміха, який раніше вибув зі складу з тієї ж причини. Всі п'ять гравців не були вакциновані.

Крім того, у Нікласа Зюле і Йосипа Станішича було виявлено коронавірус.

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Через дискваліфікацію матч проти "Динамо" пропустить захисник Дайот Упамекано.

Динамо - Баварія: перед матчем

Гра розпочнеться на "Олімпійському" в Києві 23 листопада о 19.45.

Турнірне становище в групі Е перед матчами 5-го туру: "Баварія" (12 очок), "Барселона" (6 очок), "Бенфіка" (4 очки), "Динамо" (1 очко).

У другому турі німецька команда розгромила киян, забивши 5 голів.

Перед зустріччю з "Баварією" динамівці в рамках УПЛ обіграли "Чорноморець" (6:1). А німецький клуб у своїй національній першості сенсаційно програв "Аугсбургу" (1:2).

Обслужить поєдинок турецька бригада арбітрів на чолі з Халілом Мелером.

Автор: Антон Дудар