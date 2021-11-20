Колишній тренер оцінив роботу Луческу в київському клубі.

Колишній наставник "Динамо" поділився своєю думкою про роботу румунського фахівця Мірчі Луческу в київському клубі.

Білоруський тренер вважає, що головною заслугою Луческу є те, що йому вдалося стабілізувати склад "біло-синіх", що в підсумку дало результат.

"Якщо брати перший рік роботи Луческу в "Динамо", коли він дав результат – була стабільність складу. Він його стабілізував. Всі футболісти, які були два роки до цього, вже грали разом. Увійшов тільки один Забарний.

Читайте також"Я такої комедії не бачив скільки живу": Ігор Суркіс розкритикував роботу суддів матчу Динамо-ЧорноморецьЗрозуміло, що він поєднав його досвід, авторитет. Все одно футболіст завжди повинен бути в стресовому стані. Він не повинен знати, чи буде завтра грати. Він весь час повинен доводити. Луческу домігся того, що вони на тренуваннях не розуміють - чи гратимуть завтра. Кажуть, інтенсивність тренувань зросла.

Спочатку на зборах йому говорили про час тренування: "Містер, може поменше? Він відповідає: "Вас 28 чоловік. Хто виживе - той буде грати", - сказав Хацкевич в інтерв'ю YouTube-каналу Пряма Червона.

Нагадаємо, 23 листопада в рамках п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграє проти мюнхенської "Баварії". Гра пройде на НСК "Олімпійському".

Динамо: результати в сезоні

Після 15-ти турів в УПЛ "Динамо" з 38 балами в активі йде на першому місці в турнірній таблиці.

У Лізі чемпіонів "біло-сині" заробили одне очко за 4 тури і займають останнє місце у своїй групі. "Баварія "(12 очок) - перша," Барселона "(6 очок) - друга," Бенфіка " (4 очки) - третя.

Автор: Володимир Медяник