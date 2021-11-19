У п'ятницю, 19 листопада, в рамках 15-го туру української Прем'єр ліги київське "Динамо" завдало принизливої поразки одеському "Чорноморцю" (6:1).
Наставник "біло-синіх" Мірча Луческу поділився думкою про гру своїх підопічних у цьому поєдинку.
"Ті футболісти, які не виїжджали в збірні виконали відмінну роботу, залишившись в команді. Хлопці добре рухалися і фізично виглядали відмінно.
Звісно, я задоволений і грою, і результатом. У цій грі позначився наш досвід", - сказав Луческу в ефірі ТК Футбол 1/2/3.
Також румунський фахівець розповів, чому прийняв рішення дозволити одеському клубу задіяти орендованих у "Динамо" гравців.
"Я дозволив грати орендованим, щоб подивитися на них у матчі такого рівня. Це талановиті футболісти, у них світле майбутнє. Той, хто підніме планку - матиме шанс надіти футболку "Динамо", - додав Луческу.
Читайте такожДинамо - Баварія: у німецького клубу серйозна кадрова втрата перед матчем Ліги чемпіонівНагадаємо, свій наступний матч київське "Динамо" зіграє 23 листопада в рамках п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії".
Українська Прем'єр-ліга: 15-й тур
- 15-й тур УПЛ проходить з 19 по 22 Листопада: де і коли дивитися матчі.
- У турнірі лідирує "Динамо", у якого 38 очок. "Шахтар" (35 очок) - другий, але "гірникам" ще належить зіграти свій матч 15-го туру.
- "Чорноморець" з 11 балами в активі займає 12-у позицію.
- Головний аутсайдер турніру - "Маріуполь", який набрав 7 очок.
- Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів. На один гол менше забили Артем Довбик і Віталій Буяльський.