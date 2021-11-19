Румунський фахівець дуже задоволений результатом матчу 15-го туру УПЛ.

У п'ятницю, 19 листопада, в рамках 15-го туру української Прем'єр ліги київське "Динамо" завдало принизливої поразки одеському "Чорноморцю" (6:1).

Наставник "біло-синіх" Мірча Луческу поділився думкою про гру своїх підопічних у цьому поєдинку.

"Ті футболісти, які не виїжджали в збірні виконали відмінну роботу, залишившись в команді. Хлопці добре рухалися і фізично виглядали відмінно.

Звісно, я задоволений і грою, і результатом. У цій грі позначився наш досвід", - сказав Луческу в ефірі ТК Футбол 1/2/3.

Також румунський фахівець розповів, чому прийняв рішення дозволити одеському клубу задіяти орендованих у "Динамо" гравців.

"Я дозволив грати орендованим, щоб подивитися на них у матчі такого рівня. Це талановиті футболісти, у них світле майбутнє. Той, хто підніме планку - матиме шанс надіти футболку "Динамо", - додав Луческу.

Читайте такожДинамо - Баварія: у німецького клубу серйозна кадрова втрата перед матчем Ліги чемпіонівНагадаємо, свій наступний матч київське "Динамо" зіграє 23 листопада в рамках п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії".

Українська Прем'єр-ліга: 15-й тур

15-й тур УПЛ проходить з 19 по 22 Листопада: де і коли дивитися матчі.

У турнірі лідирує "Динамо", у якого 38 очок. "Шахтар" (35 очок) - другий, але "гірникам" ще належить зіграти свій матч 15-го туру.

"Чорноморець" з 11 балами в активі займає 12-у позицію.

Головний аутсайдер турніру - "Маріуполь", який набрав 7 очок.

Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів. На один гол менше забили Артем Довбик і Віталій Буяльський.

Автор: Володимир Медяник