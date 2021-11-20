Перемога над мюнхенцями дозволила "Аугсбургу" покинути зону вильоту.

У п'ятницю, 19 листопада, в рамках 12-го туру чемпіонату Німеччини з футболу мюнхенська "Баварія" грала проти аутсайдера Бундесліги - "Аугсбурга". Матч завершився сенсаційною поразкою мюнхенського гранда (1:2).

Голами в матчі за "Аугсубрг" відзначилися Мадс Педерсен на 23-й хвилині гри і Андре Хан на 36-й. Єдиний гол "Баварії" в матчі забив Роберт Левандовскі на 38-й хвилині зустрічі.

"Аугсбург" - "Баварія" - 2:1

Голи: Педерсен, 23, Хан, 35 - Левандовскі, 38

"Аугсбург": Гікевіч, Яго, Гауелеу, Оксфорд, Гумни, Педерсен (Груесо, 74), Дорш (Моравек, 74), Майєр, Каліджурі (Фрамбергер, 58), Хан (Йєнсен, 82), Зекири (Кордова, 82)

"Баварія": Ноєр, Люка Ернандес, Упамекано, Павар (Куассі, 87), Річардс (Девіс, 52), Сані (Чупо-Мотинг, 69), Мюллер, Горетцка, Забітцер (Мусіала, 52), Гнабрі, Левандовскі

Попередження: Хан, Фрамбергер - Ернандес.

Огляд матчу:

Перемога над "Баварією" дозволила "Аугсбургу" покинути зону вильоту і піднятися на 15-е місце в турнірній таблиці Бундесліги. В активі "фуггерів" 12 набраних очок.

Читайте такожНищівна перемога: Динамо не помітило Чорноморець у матчі 15-го туру УПЛ (відео)Нагадаємо, 23 листопада в рамках п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів "Баварія" зіграє проти "Динамо". Матч пройде в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський".

"Баварія": результати в сезоні

Після 12-ти турів в активі "Баварії" 28 набраних очок. Мюнхенці займають перше місце в Бундеслізі, випереджаючи "Боруссію" Дортмунд на 4 бали.

У Лізі чемпіонів "Баварія" стартувала з перемоги над "Барселоною" на виїзді (3:0) , у другому турі в рідних стінах було розгромлено "Динамо" (5:0), в третьому турі мюнхенці перемогли на виїзді "Бенфіку" (4:0), а в четвертому вдруге розгромили португальський клуб, але вже в Мюнхені (5:2).

Турнірне становище в групі Е після 4-х турів: "Баварія" (12 очок), "Барселона" (6 очок), "Бенфіка" (4 очки), "Динамо" (1 очко).

Автор: Володимир Медяник