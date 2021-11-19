У вівторок, 23 листопада, в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" зіграє проти "Баварії". Матч пройде в Києві.
Як повідомляє видання Kicker, мюнхенський клуб не зможе розраховувати в цьому матчі на одного з ключових футболістів стартового складу. Захисник "Баварії" Йозуа Кімміх вдруге протягом двох тижнів буде змушений відбути карантин.
Читайте також"Може, не збіглися цифри": екс-тренер Динамо Хацкевич заявивши, що іспанський гранд хотів купити ЦиганковаВперше 26-річний гравець потрапив на самоізоляцію 8 листопада після контакту з інфікованим Нікласом зюле. Відбувши необхідний термін Кімміху знову доведеться пропустити певний період - він контактував з особою, у якої виявили COVID-19.
В якості запобіжного заходу Йозуа був відсутній на тренуванні "Баварії" в четвер вранці. Тепер, коли ПЛР-тест дав позитивний результат, лідер "Баварії", який відмовляється від щеплення, змушений пропустити 7 днів.
Як наслідок, Кімміх, який вже пропустив матчі збірної Німеччини проти Ліхтенштейну (9:0) і Вірменії (4:1), не зіграє проти "Аугсбурга" в Бундеслізі і "Динамо" в Лізі чемпіонів.
"Динамо" - "Баварія": перед матчем
- У першому турі групового раунду ЛЧ "Динамо" в Києві приймало "Бенфіку" і зіграло внічию (0:0), а потім у другому турі підопічні Луческу розгромно програли мюнхенській "Баварії" (5:0). У третьому турі кияни мінімально програли "Барселоні" на "Камп Ноу" (0:1) , в четвертому турі "біло-сині" поступилися каталонцям на НСК "Олімпійський" (0:1).
- "Баварія" стартувала в нинішньому сезоні ЛЧ з розгромної перемоги над "Барселоною" на виїзді (3:0), в третьому турі мюнхенці перемогли на виїзді "Бенфіку" (4:0), а в четвертому вдруге розгромили португальський клуб, але вже в Мюнхені (5:2).
- Турнірне становище в групі Е перед матчами 5-го туру: "Баварія" (12 очок), "Барселона" (6 очок), "Бенфіка" (4 очки), "Динамо" (1 очко).