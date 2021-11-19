Йозуа Кімміх змушений відбути семиденний карантин.

У вівторок, 23 листопада, в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" зіграє проти "Баварії". Матч пройде в Києві.

Як повідомляє видання Kicker, мюнхенський клуб не зможе розраховувати в цьому матчі на одного з ключових футболістів стартового складу. Захисник "Баварії" Йозуа Кімміх вдруге протягом двох тижнів буде змушений відбути карантин.

Читайте також"Може, не збіглися цифри": екс-тренер Динамо Хацкевич заявивши, що іспанський гранд хотів купити ЦиганковаВперше 26-річний гравець потрапив на самоізоляцію 8 листопада після контакту з інфікованим Нікласом зюле. Відбувши необхідний термін Кімміху знову доведеться пропустити певний період - він контактував з особою, у якої виявили COVID-19.

В якості запобіжного заходу Йозуа був відсутній на тренуванні "Баварії" в четвер вранці. Тепер, коли ПЛР-тест дав позитивний результат, лідер "Баварії", який відмовляється від щеплення, змушений пропустити 7 днів.

Як наслідок, Кімміх, який вже пропустив матчі збірної Німеччини проти Ліхтенштейну (9:0) і Вірменії (4:1), не зіграє проти "Аугсбурга" в Бундеслізі і "Динамо" в Лізі чемпіонів.

"Динамо" - "Баварія": перед матчем

Автор: Володимир Медяник