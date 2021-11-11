Йозуа Кімміх зараз перебуває на самоізоляції.

Лідер півзахисту мюнхенської "Баварії" та збірної Німеччини Йозуа Кімміх інфікувався коронавірусом. 26-річний хавбек вирушив на самоізоляцію і втратить 384 тисяч євро.

Про це повідомило німецьке видання Bild.

Річ у тім, що Кімміх відмовився зробити вакцинацію від COVID-19. Своє рішення Йозуа аргументував бажанням краще дізнатися про довгострокові наслідки отримання щеплень. Втім, згідно з німецьким законодавством "Баварія" має право не платити футболістові зарплату за час його перебування на карантині, оскільки він добровільно не прийняв вакцину.

Кімміх буде на лікарняному щонайменше сім днів. За цей час він заробив би 384 тисячі євро.

Йозуа Кімміх: головне

Кімміх визнавався найкращим гравцем Бундесліги у сезоні 2017/18.

За "Баварію" Йозуа в 11 матчах поточного сезону Бундесліги забив три м'ячі.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Кімміха в 90 мільйонів євро - він найдорожчий гравець "Баварії".

Автор: Артем Будрін