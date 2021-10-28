Баварія зазнала принизливої поразки в Кубку Німеччини (відео)

Мюнхенці ще ніколи не програвали в Кубку так крупно.

Мюнхенська "Баварія" вилетіла з Кубка Німеччини, з розгромним рахунком програвши "Боруссії" Менхенгладбах в рамках другого раунду турніру. "Баварія" вже за першу 21 хвилину матчу пропустила тричі, а після перерви господарі довели рахунок до принизливого. Як повідомляє OptaFranz, раніше "Баварія" ще ніколи не програвала в Кубку Німеччини з таким великим рахунком. Варто відзначити, що мюнхенці грали основним складом. Читайте такожПриклад для Динамо: скромний іспанський клуб сенсаційно обіграв Барселону (відео) "Боруссія" М - "Баварія" - 5:0 Голи: Коне, 2, Бенсебаїні, 15, 21, Емболо, 51, 58 "Боруссія" М: Зоммер, Бенсебаїні, Гінтер, Ельведі, Скаллі (Херрманн, 69), Штіндль (Плеа, 69), Закарія, Хофманн (Нойхаус, 73), Коне, Байєр (Нетц, 53), Емболо (Тюрам, 73) "Баварія": Нойєр, Ернандес, Упамекано (Зюле, 55), Девіс (Коман, 55), Павар, Кімміх, Горетцка (Толіссо, 64), Мюллер, Сане, Левандовскі, Гнабрі (Станішич, 67) Відеоогляд матчу "Баварія": останні результати "Баварія" програла лише вдруге в сезоні. Перша поразка сталася 3 жовтня в рамках Бундесліги від "Айнтрахта" (1:2).

Між цими поразками мюнхенці розгромили "Байєр" (5:1 в гостях) і "Хоффенхайм" (4:0 вдома) в Бундеслізі, а також "Бенфіку" в Лізі чемпіонів (4:0 в гостях). Автор: Антон Дудар

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