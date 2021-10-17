Леверкузенський "Баєр" потрапив під роздачу.

Мюнхенська "Баварія", яка в минулому турі сенсаційно поступилася з рахунком 2:1 "Айнтрахту", цього разу відірвалася по повній на леверкузенському "Баєрі". Обидві команди перед грою йшли в лідерах, мали по 16 очок і переможець відповідно очолив турнірну таблицю.

Підопічні Юліана Нагельсманна в першому таймі забили 5 голів і декласували суперника. В період з 30-ї по 38-му хвилину "Баєр" пропустив 4 рази.

Бундесліга. 8-й тур

"Баєр" - "Баварія" - 1:5

Голи: Шик, 55 - Левандовські, 4, 30, Мюллер, 34, Гнабрі, 35, 38

"Баєр": Градецькі, Фрімпонг (Белларабі, 64), Коссунау, Та, Баккер, Демірбай, Амірі, Діабі (Адлі, 64), Вірц (Ретсос, 79), Пауліньо (Тапсоба, 46), Шик (Аларіо, 79)

"Баварія": Ноєр, Зюле (Річардс, 72), Упамекано, Ернандес, Девіс (Станішич, 40), Горецка (Забітцер, 46), Кімміх, Гнабрі, Сане, Мюллер (Коман, 64), Левандовські (Мусіала, 64)

Бундесліга: положення команд

У "Баварії" після восьми матчів в активі 19 очок. Мюнхенці займають перше місце. Дортмундська "Боруссія" відстає на одне очко.

"Баєр" та "Фрайбург" мають по 16 очок і посідають відповідно третє й четверте місця в таблиці.

Автор: Артем Будрін