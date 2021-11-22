"Динамо" спробує реабілітуватися за принизливу поразку в Мюнхені.

У вівторок, 23 листопада, київське "Динамо" в столиці України в рамках п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів зіграє проти мюнхенської "Баварії". Зустріч пройде на стадіоні НСК "Олімпійський".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Динамо - Баварія.

Динамо - Баварія: де дивитися матч

Дуель грандів українського та німецького футболу в прямому ефірі можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Також трансляція буде доступна на платформі "Volia TV".

Початок матчу - о 19:45 за Києвом.

Зазначимо, що мюнхенська "Баварія" зазнала серйозних втрат перед матчем проти киян. Відразу дев'ять футболістів команди були відправлені на карантин через те, що контактували з хворою коронавірусом людиною.

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Турнірне становище в групі Е перед матчами 5-го туру: "Баварія" (12 очок), "Барселона" (6 очок), "Бенфіка" (4 очки), "Динамо" (1 очко).

У другому турі німецька команда розгромила киян, забивши 5 голів.

Перед зустріччю з "Баварією" динамівці в рамках УПЛ обіграли "Чорноморець" (6:1). А німецький клуб у своїй національній першості сенсаційно програв "Аугсбургу" (1:2).

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Автор: Володимир Медяник