Хусрав Тоіров підписав довгостроковий контракт з "гірниками".

Донецький "Шахтар" оголосив про підписання вінгера казахстанського "Атирау" і молодіжної збірної Таджикистану Хусрава Тоірова.

18-річний футболіст підписав з "гірниками" контракт на п'ять років, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Я спостерігав за "Шахтарем". Це хороша команда - мені подобається, як вона грає. Опинитися в такому клубі - це мрія. Я граю лівого вінгера, лівого нападника. Мої цілі? Працювати над собою, ставати сильнішими і допомагати команді.

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Чи лякала мене війна? Ні, я просто не міг відмовитися від такого випадку. Якщо це доля - нехай так і буде. Я нічого не боюся. Дай бог, скоро все налагодиться.

Хочу подякувати вболівальникам "Шахтаря" за те, що пишуть мені в соціальних мережах - я відчуваю їх підтримку. Зроблю все можливе, щоб вони могли пишатися мною", - наводить слова Тоірова прес-служба "Шахтаря".

Хусрав Тоіров є вихованцем таджикистанського клубу "Локомотив-Памір", за головну команду якого дебютував у квітні 2020-го в 15 років.

У серпні 2022 року він підписав угоду з представником Вищої ліги Казахстану "Атирау". У сезоні-2022/23 взяв участь в 11 матчах, зробив 2 гольові передачі.

Тоіров є гравцем молодіжної збірної Таджикистану (U-20), у складі якої дебютував у вересні 2022 року і на сьогоднішній день провів 5 матчів.

Очікується, що Хусрав Тоіров замінить в "Шахтарі" Михайла Мудрика, який цієї зими перебрався в лондонський "Челсі".

Нагадаємо, в турнірній таблиці чемпіонату України "Шахтар" йде на другому місці, відстаючи від "Дніпра-1" на два бали. Також "гірники" в лютому в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи перемогли французький "Ренн", а в 1/8 фіналу зіграють проти нідерландського "Фейєноорда".

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