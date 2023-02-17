Анатолій Трубін відмовився продовжувати контракт з "Шахтарем" і може перебратися до Іспанії.

Голкіпер національної збірної України Анатолій Трубін може покинути донецький "Шахтар".

За інформацією видання El Gol, предметний інтерес до 21-річного футболіста проявляє "Севілья".

Джерело повідомляє, що іспанський клуб зайнявся пошуками альтернативи основному голкіперу команди Яссіну Буну, який після яскравого виступу у складі збірної Марокко на ЧС-2022 зацікавив ряд клубів англійської Прем'єр-ліги.

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Трубін вважається одним з основних варіантів для "Севільї". При цьому іспанці розраховують заплатити за 21-річного футболіста всього п'ять мільйонів євро, так як голкіпер відмовився продовжувати контракт з "Шахтарем", який закінчується влітку 2024 року.

Варто відзначити, що "Шахтар" вже підготувався до можливого відходу Трубіна з клубу. У зимове трансферне вікно "гірники" підписали воротаря полтавської "Ворскли" і збірної України Дмитра Різника.

За період кар'єри в "Шахтарі" Анатолій Трубін зіграв 75 матчів у всіх турнірах. Також на його рахунку 3 поєдинки за національну збірну України.

Портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість 21-річного воротаря в 11 мільйонів євро.

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