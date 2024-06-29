Кадри зі стадіону засвідчили справжнє буйство стихії.

В Німеччині триває Чемпіонат Європи з футболу. Потужна злива із грозою зірвала матч між збірними Німеччини та Данії.

Матч 1/8 фіналу проходив на стадіоні у Дортмунді, коли на місто налетіла потужна злива. На 36-й хвилині суддя був змушений призупинити гру та відправити футболістів у підтрибунне приміщення, оскільки над стадіоном не просто лило, але також били блискавки та навіть зривався град.

На момент вимушеної паузи рахунок у матчі не було відкрито.

Чемпіонат Європи з футболу 2024 року

Як писав УНІАН, сьогодні визначився перший чвертьфіналіст футбольного Євро-2024. Путівку до наступного раунду плей-офф розігрували збірні Італії та Швейцарії. Футболісти гірської країни створили маленьку сенсацію, коли змогли відправити додому переможців попереднього Євро, здолавши їх із рахунком 2:0.

Збірна України, на жаль, не змогла вийти з групової частини цьогорічного чемпіонату. Спершу українці болюче програли румунам із рахунком 0:3. Потім була дуже важка перемога над збірною Словаччини із рахунком 2:1. А у третьому матчі українці розійшлися внічию із бельгійцями при сухому рахунку.

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