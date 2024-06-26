Сьогодні Україні була потрібна лише перемога.

Збірна України з футболу зіграла внічию проти команди Бельгії в своєму останньому груповому матчі на Євро-2024. Для виходу в плей-оф українській команді була потрібна лише перемога.

Перші кілька хвилин матчу Бельгія взяла ініціативу на себе. Вже на 7-й хвилині відзначитися міг Лукаку, однак Трубін врятував ворота України. Водночас, "синьо-жовті", на відміну від попередніх матчів, пресингували високо і це дало свій результат.

В середині тайму можливості відкрити рахунок мали Яремчук і Довбик, однак кіпер бельгійців був на місці. Після цього обидві команди ще кілька разів обмінялися небезпечними моментами. Однак на перерву, хоч і з перевагою України за моментами, обидві команди пішли з нулями на табло.

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По перерві бельгійці спробували перехопити ініціативу - вже до середини другого тайму забити могли Лукаку та Карраско - останній навіть двічі, однак Трубін знову врятував синьо-жовтих. Під завершення основного часу Маліновський намагався підловити кіпера і спробував закрутити мʼяч у ворота з кутового, але не вистачило кілька сантиметрів - воротар суперника врятував команду.

Також чудовий момент мав Георгій Судаков, який знайшов коридор і впевнено пройшов до штрафного майданчика. Однак удар Георгія прийшовся прямо у кіпера бельгійців. До кінця матчу жодна з команд так і не змогла відкрити рахунок у зустрічі.

У паралельному матчі Румунія також зіграла в нічию зі Словаччиною з рахунком 1:1. Всі команди в групі заробили чотири очки, однак за різницею забитих та пропущених збірна України посіла четверте місце та покинула Євро-2024.

Виступ України на Євро-2024

Як писав УНІАН, свій перший матч на цьогорічному чемпіонаті Україна розпочала із болючої поразки від команди Румунії. Українці поступилися супернику із розгромним рахунком 0:3.

Другий матч підопічні Сергія Реброва провели 21 червня проти словаків. В тому поєдинку вдаося вирвати зовсім непросту перемогу із рахунком 2:1.

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