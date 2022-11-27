Костариканці зрівнялися з Японією за кількістю набраних очок.

У неділю, 27 листопада, в рамках другого туру чемпіонату світу з футболу збірна Коста-Ріки протистояла національній команді Японії.

Матч проходив на стадіоні "Ахмед бін Алі" в Аль-Райані і завершився з рахунком 1:0 на користь костариканців.

Єдиний гол у матчі забив захисник Кейшер Фуллер на 81-й хвилині. Він завдав точного удару з лінії штрафного майданчика, голкіпер японців сюїті Гонда дотягнувся до м'яча, але виручити свою команду не зумів.

Відео дня

Японія - Коста-Ріка - 0:1

Гол: Фуллер, 81

Японія: Гонда, Ямане (Мітома, 62), Йосіда, Ітакура, Нагатомо (Іто, 46), Ендо, Камада, Моріта, Доан (Іто, 67), Сома (Мінаміно, 82), Уеда (Асано, 46)

Коста-Ріка: Навас, Фуллер, Дуарте, Востон, Кальво, Ов'єдо, Борхес (Салас, 89), Техеда, Торрес (Агілера, 65), Кемпбелл (Чакон, 90+5), Контрерас (Беннетте, 65)

Попередження: Ямане, 44, Ітакура, 84, Ендо, 90+3 - Контрерас, 41, Борхес, 61, Кальво, 70

Огляд матчу:

Примітно, що збірна Коста-Ріки завдала першого удару в площину воріт на ЧС-2022 через 184 хвилини і 11 секунд після стартового свистка у матчі першого туру з Іспанією, повідомляє Opta Sports. Саме цей удар, який завдав захисник Кейшер Фуллер, завершився переможним голом.

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 збірна Іспанії здобула нищівну перемогу над командою Коста-Ріки з рахунком 7:0, а збірна Японії в першому турі сенсаційно обіграла національну команду Німеччина.

У турнірній таблиці групи Е Японія і Коста-Ріка мають по три бали після двох ігор, таку ж кількість очок і у національної команди Іспанії. Замикає квартет збірна Німеччини.

Відзначимо, що в неділю, 27 листопада, також зіграють інші представили групи, а саме Іспанія та Німеччина, матч яких розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, в заключному турі збірна Японії зіграє з Іспанією, а Коста-Ріка з Німеччиною.

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