Перемога над Німеччиною дозволить збірній Іспанії достроково вийти в 1/8 фіналу мундіалю в Катарі.

У неділю, 27 листопада, в рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 з футболу, який проходить в Катарі, зустрінуться національні збірні Іспанії та Німеччини.

Поєдинок команд відбудеться на стадіоні "Ель-Байт" в Ель-Хаурі.

У першому турі ЧС-2022 збірна Іспанії здобула нищівну перемогу над командою Коста-Ріки з рахунком 7:0. У складі "червоної фурії" голами відзначилися Дані Ольмо, Марко Асенсіо, Гаві, Карлос Солер, Альваро Мората і дубль на рахунку Феррана Торреса.

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Збірна Німеччини в першому турі сенсаційно програла національній команді Японії. Німці першими вийшли вперед завдяки голу Ілкая Гюндогана, проте в кінцівці зустрічі пропустила два м'ячі. За Японію забили Доан і Асано.

Таким чином, перед другим туром Іспанія йде на першому місці в квартеті Е, Японія друга - у команд по три очки. Німеччина займає третю сходинку, а Коста-Ріка - остання.

Іспанія - Німеччина: трансляція

На території України очну дуель збірних Іспанії та Німеччини в прямому ефірі транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Також буде доступна пряма радіотрансляція гри в ефірі Радіо Промінь.

Іспанія - Німеччина: прогноз

У майбутній зустрічі європейських топ-збірних букмекери з невеликою перевагою вважають фаворитом збірну Іспанії. Так, на перемогу команди Луїса Енріке приймаються ставки з коефіцієнтом 2,40. Нічия - 3,65. Перемога національної команди Німеччини оцінюється коефіцієнтом 2,99.

Букмекери вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 1:1. Коефіцієнт на даний результат - 7,10.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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