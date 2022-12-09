Кріштіану Роналду не гратиме з Ліонелем Мессі в одній команді.

Зірковий нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду кілька тижнів тому розірвав контракт з "Манчестер Юнайтед" і зараз його агент Жорже Мендеш займається пошуками нового клубу для свого клієнта.

Про можливе підписання 37-річного футболіста висловився президент французького ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі. За словами функціонера, він захоплений Роналду, проте паризький клуб не зможе підписати португальця.

"Роналду - легенда, зірка. Я захоплююся ним і люблю як футболіста і як професіонала. Він дивовижний гравець. Йому зараз 37, і він все ще чудовий.

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Його хоче підписати кожен клуб. У нашому випадку проблема полягає в тому, що у нас повно футболістів на його позиції. Чесно кажучи, це неможливо", - наводить слова Аль-Хелаїфі Sky Sports.

Раніше британські ЗМІ повідомляли, що інтерес до Кріштіану Роналду проявляють "Аль-Наср" з Саудівської Аравії і "Інтер" Майамі з США. При цьому, саудівський клуб пропонує Роналду неймовірну зарплату - 200 мільйонів євро за сезон, проте португальський форвард хоче продовжити виступи в Європі.

Напередодні стало відомо, що у послугах Роналду зацікавлений лондонський "Арсенал", кольори якого захищає українець Олександр Зінченко.

Відзначається, що Роналду буде приймати рішення про свою майбутню кар'єру тільки після ЧС-2022, на якому збірна Португалія пробилася до чвертьфіналу і зіграє з Марокко.

У поточному сезоні Роналду провів 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять голів і віддав чотири гольові передачі.

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