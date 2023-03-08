Євген Коноплянка отримав виклик до збірної України на матч проти Англії.

Напередодні виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Руслан Ротань оголосив склад національної команди на поєдинок відбору на Євро-2024 проти збірної Англії. У заявку збірної України несподівано потрапив півзахисник "Краковії" Євген Коноплянка.

Головний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров прокоментував рішення Ротаня викликати Коноплянку в розташування національної команди.

"Я взагалі не бачив гру Коноплянки в останні роки. Але я вважаю, що якщо тренер викликає якогось футболіста в збірну, то він робить, відштовхуючись від якихось якостей цього виконавця, а не просто через якусь свою віру в нього. Вважаю, що в збірну необхідно викликати тільки тих футболістів, показники яких проаналізовані. Наприклад, за даними InStat.

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Важливо розуміти, який зараз функціональний стан футболіста, як він допоможе команді в цій конкретній грі, чи є у нього необхідний рівень технічної майстерності. У моєму розумінні при виклику гравця в збірну важливо розуміти, що він їй допоможе. І важливо мати чітке уявлення про функціональний і ігровому тонусі цього виконавця.

У мене немає інформації про нинішній тонус Коноплянки, про те, який у нього пробіг, яка інтенсивність його дій. А ці дані дуже важливі! Бо, в моєму розумінні, гра зі збірною Англії буде достатньою енерговитратною. І кожен футболіст повинен буде готовий робити в цьому матчі певний обсяг роботи. Тому, коли викликали Коноплянку, значить він готовий виконувати цей обсяг роботи.

Але я не збираюся аналізувати вибір головного тренера збірної України. Я тільки озвучую своє бачення за списком футболістів на один конкретний матч", - наводить слова Сергія Реброва сайт Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, Руслан Ротань був затверджений виконуючим обов'язки головного тренера національної збірної України 28 лютого цього року.

Угода з Ротанем буде діяти до моменту вступу в силу контракту з Сергієм Ребровим. Очікується, що Ребров очолить збірну України в червні 2023 року, коли закінчиться його контракт з "Аль-Айном".

Поєдинок збірної України проти Англії в рамках відбору на Євро-2024 відбудеться 26 березня в Лондоні на стадіоні "Уемблі".

У відборі на чемпіонат Європи 2024 року "синьо-жовті" зіграють у групі С проти Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти.

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