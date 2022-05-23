Віктор Вацко обурений заявами головного тренера збірної України на прес-конференціях.

Український футбольний журналіст і телекоментатор Віктор Вацко піддав критиці головного тренера збірної України Олександра Петракова за його висловлювання під час прес-конференцій.

В ефірі своєї авторської програми Вацко висловив обурення заявою наставника про те, що він дає футболістам вихідні, і ті можуть "попрацювати в ліжках зі своїми дружинами".

"Знаєте, що таке національна збірна України для мене? Це футбольна вершина, гордість нації, це солідність. І коли людина, яка очолює цю збірну, на прес-конференції, публічному заході в рамках міжнародного матчу за участю міжнародних медіа розповідає, що дасть два вихідних своїм футболістам, щоб ті два дні працювали в ліжку з жінками...

Перед цим була історія в Гладбаху з цитатою "ніколи не думав, що буду сидіти в Німеччині, німці будуть бажати мені добра, а мої брати будуть вбивати нас". Як це розуміти? Хто брати? Які брати? А де не брати? А німці хто? Ще не вистачало сказати що-небудь про те, що діди воювали.

У цій ситуації мені найбільше шкода прес-аташе збірної Олександра Гливинського, який збоку тихенько сидить і тихенько сповзає вниз. У цій ситуації мені стає, як називає цей стан сучасна молодь, кринжово. Моє покоління висловлювалося простіше і чіткіше – я в а**ї від цього. Ні більше, ні менше. В а**ї.

Олександр васильович, ви - головний тренер національної збірної України. Ви розумієте, де ви? Розумієте, на якому ви рівні? Розумієте, яку команду країни і в який час ви представляєте на міжнародному рівні? Ви розумієте, яка у вас зараз місія там, в Європі. Особливо на офіційних медіа-заходах навколо матчів.

Kalush на Євробаченні виходить і на весь світ кричить "Save Азовсталь", а тут національна збірна України і "відпрацювати з жінками в ліжках". Ви серйозно?

Водночас плюс-мінус того ж дня, інші фото - із зустрічі Андрія Шевченка з президентом України Володимиром Зеленським. Весь медіапростір заповнений інтерв'ю Шевченка в статусі посла благодійної платформи United24 з меседжами, які він представляє Україну на міжнародній футбольній арені багато років, але сьогодні, коли його держава страждає від війни, його пріоритет не футбол, а допомога Україні. Різницю відчуваєте?

Ми говоримо про збірну країни, яка воює. Збірна грає у воєнний час за кордоном. І збірна представляє країну, і вона зобов'язана нести трохи інші повідомлення світовому суспільству", - сказав Вацко в ефірі "Вацко on air".

Нагадаємо, свій перший поєдинок у рамках підготовки до гри проти Шотландії збірна України зіграла проти німецької "Боруссії" Менхенгладбах. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь української команди. У другій грі підопічні Олександра Петракова з рахунком 3:1 здолали представника Італії - "Емполі". У третій грі Україна розписала мирову з хорватською "Рієкою".

Збірна України: офіційні ігри в червні

1 червня у "синьо-жовтих" запланований півфінал плей-офф відбору на ЧС-2022 проти збірної Шотландії. Переможець цього протистояння зустрінеться з Уельсом у фіналі чотирма днями пізніше.

Крім того, в червні збірна України зіграє кілька матчів в рамках Ліги націй. 8 і 14 червня команда Петракова зіграє проти Ірландії, а 11 червня - проти Вірменії.

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