Підопічні Олександра Петракова здобули другу перемогу поспіль.

Збірна України продовжує свою підготовку до ігор плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 в Катарі.

У вівторок, 17 травня, підопічні Олександра Петракова зіграли другий контрольний поєдинок. Противником збірної України був італійський "Емполі", який займає 14-е місце в турнірній таблиці Серії А.поєдинок завершився впевненою перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 1:3.

Рахунок у грі відкрив на 26-й хвилині Роман Яремчук. Наприкінці першого тайму Андреа Ла Мантія зрівняв рахунок.

На старті другого тайму збірна України показала свою гольову майстерність. Спочатку Караваєв забив відразу після перерви, а вже потім Піхальонок послав м'яч у дальній кут воріт, який від штанги залетів у ворота.

До кінця зустрічі "синьо-жовті" створили кілька гольових моментів, проте забити більше не зуміли.

Емполі - Україна - 1:3

Голи: Ла Мантія, 45-Яремчук, 26, Караваєв, 46, Піхальонок, 53

Україна: П'ятов (Бущан, 46), Караваєв, Забарний, Попов (Бондар, 77), Матвієнко, Степаненко, Піхальонок (Сидорчук, 84), Циганков (Зубков, 77), Шапаренко, Мудрик (Буяльський, 84), Яремчук (Довбик, 77)

Огляд матчу:

Коментар Олександра Петракова після гри:

"Емполі" нам допоміг, відгукнувся, оскільки не вдалося зіграти з "Удінезе". Не було такого, що я вибирав суперника. Велике спасибі італійцям за прийом, клубу, президенту, головному тренеру, гравцям.

Було важко, коли зібралися. Я дякую хлопцям за те, що вони мене слухають і виконують все, що я їм кажу. Їм дуже важко. Сьогодні на кромці поля я разом з ними практично грав, намагався, щоб вони фізично підтягнулися. Я гнав їх вперед, багато хто ледь переставляв ноги. Але я дякую їм за те, що дотягнули до завершення, вони молодці. Нам потрібні контрольні матчі. Проблема в тому, що ми зовсім не грали спаринги", - наводить слова тренера УАФ.

Свій наступний матч "синьо-жовті" проведуть вже 18 травня. Збірна України зустрінеться з хорватським клубом "Рієка".

Нагадаємо, у першій контрольній грі підопічні Олександра Петракова здобули перемогу над німецьким клубом "Боруссія" Менхенгладбах.

Збірна України: офіційні ігри в червні

1 червня у "синьо-жовтих" запланований півфінал плей-офф відбору на ЧС-2022 проти збірної Шотландії. Переможець цього протистояння зустрінеться з Уельсом у фіналі чотирма днями пізніше.

Крім того, в червні збірна України зіграє кілька матчів в рамках Ліги Націй. 8 і 14 червня команда Петракова зіграє проти Ірландії, а 11 червня - проти Вірменії.

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