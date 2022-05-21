Росіяни зробили все, щоб у нас більше не було ніяких відносин, вважає Олександр Петраков.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловився про стосунки між росіянами і українцями, а також прокоментував поведінку Володимира Зеленського. 64-річний тренер виключив можливість проведення товариського поєдинку між Росією та Україною.

Цитує Петракова FanDay.

- Президент Зеленський - символ України, яка не хоче здаватися?

- Я спілкувався з ним двічі. Вперше - після перемоги на чемпіонаті світу U-20 у 2019-му. Він - справжній лідер країни під час війни. Приклад мужності для всіх нас. Президент, який веде свій народ до перемоги.

- Коли війна закінчиться, чи можливо буде налагодити відносини між росіянами і українцями?

- Росіяни зробили все, щоб у нас більше не було ніяких стосунків. Не знаю, скільки років має пройти, як вони повинні спокутувати гріхи за всі ці звірства. Ми не можемо мати відносини з ними протягом десятиліть.

- Можете уявити в майбутньому товариський матч між Росією і Україною?

– Ні. Поки я треную збірну, цього точно не буде, – сказав Петраков в інтерв'ю Corriere dello Sport.

Нагадаємо, що збірна України продовжує підготовку до матчу з Шотландією. 1 червня пройде цей півфінал плей-оф відбору на ЧС-2022.

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