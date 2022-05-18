Команда Петракова зіграла вже третій поєдинок в рамках підготовки до гри проти Шотландії.

У середу, 18 травня, національна збірна України зіграла свій третій поєдинок в рамках підготовки до ігор плей-офф відбору на ЧС-2022. Суперником українців була хорватська "Рієка". Гра завершилася внічию 1:1.

Рахунок у поєдинку відкрили підопічні Олександра Петракова - на 24-й хвилині з передачі Коноплі прекрасний гол забив Гармаш.

Футболісти хорватського клубу досить швидко зуміли зрівняти рахунок у грі - на 37-й хвилині зустрічі гол у ворота Бущана забив капітан "Рієки" Дрміч. Більше голів у цьому поєдинку глядачі не побачили.

Рієка - Україна - 1:1

Голи: Дрміч, 37 - Гармаш, 24

Рієка: Зломісліч, Солано (Посінковіч, 73), Честіч, Крешіч (Стойковіч, 60), Бодетіч (Дуймовіч, 81), Селахі, Станіч (Бурчул, 82), Муріч, Бушинья, Вук (Обрегон, 60), Дрміч (Куплан, 82)

Україна: Бущан (Різник, 46), Конопля, Бондар, Сирота, Качараба, Сидорчук, Зубков (Мудрик, 79), Гармаш, Буяльський, Сікан (Циганков, 79), Довбик (Бесєдін, 46)

Попередження: Честіч - Сидорчук, Качараба

Гол Гармаша:

Нагадаємо, свій перший поєдинок в рамках підготовки до гри проти Шотландії збірна України зіграла проти німецької "Боруссії" Менхенгладбах. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь української команди. У другій грі підопічні Олександра Петракова з рахунком 3:1 здолали представника Італії - "Емполі".

Збірна України: офіційні ігри в червні

1 червня у "синьо-жовтих" запланований півфінал плей-офф відбору на ЧС-2022 проти збірної Шотландії. Переможець цього протистояння зустрінеться з Уельсом у фіналі чотирма днями пізніше.

Крім того, в червні збірна України зіграє кілька матчів в рамках Ліги націй. 8 і 14 червня команда Петракова зіграє проти Ірландії, а 11 червня - проти Вірменії.

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