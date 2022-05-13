Національна збірна України веде підготовку до ігор плей-офф відбору на ЧС-2022 і Ліги націй.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков оголосив список виступаючих за кордоном футболістів, викликаних в табір національної команди для підготовки до майбутніх офіційних ігор в червні.

Як повідомляти офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), тренер збірної викликав 10 легіонерів.

Воротар: Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)

Захисник: Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія)

Півзахисник: Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина)

Форвард: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Данило Сікан ("Ганза", Німеччина)

Відзначається, що першими в розташування "синьо-жовтих" в Словенії прибудуть Яремчук, Сікан, Качараба і Зубков. Їхні клуби закінчують сезони 14 і 15 травня.

Решта легіонерів приєднаються до збірної 23 травня, відразу після того, як проведуть заключні матчі за клуб. Пізніше всіх в розташування національної команди прибуде Андрій Лунін, оскільки його "Реал" зіграє у фіналі Ліги чемпіонів 28 травня проти англійського "Ліверпуля".

Відзначимо, що збірна України вже почала підготовку до червневих офіційних матчів. Напередодні, 11 травня, "синьо-жовті" зіграли контрольний поєдинок проти німецької "Боруссії" Менхенгладбах. Гра завершилася тріумфом українців.

Наступні свої ігри збірна України зіграє 17 травня проти італійського клубу "Емполі" і 18 травня проти хорватської "Рієки".

Збірна України: офіційні ігри в червні