Михайло Мудрик допоміг збірній України перемогти Мальту в рамках 8-го туру відбору на Євро-2024.

Півзахисник "Челсі" і збірної України Михайло Мудрик прокоментував свій дебютний гол за національну команду.

22-річний футболіст забив один з голів "синьо-жовтих" у поєдинку восьмого туру кваліфікації Євро-2024 проти національної команди Мальти (3:1).

У коментарі YouTube-каналу "ВЗБІРНА" Мудрик зізнався, що під час удару закрив очі. Також футболіст розповів, кому присвячує свій дебютний гол за збірну України і відреагував на критику журналістів.

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"Я просто заплющив очі. Я знав, що якщо я зможу влучити туди, куди б'ю, де б не стояв воротар, буде гол.

Присвячую гол своїй родині. Дуже радий за них, тому що я радий, коли вони радіють. Для мене це найголовніше.

Якийсь експерт говорив, що у мене і в "Челсі", і в збірній не йде. Не знаю, напевно не йде", - сказав Мудрик.

Відзначимо, що Михайло Мудрик отримав нагороду "Лев матчу" за підсумками гри проти Мальта. Цей приз вручається найкращому футболісту матчу на думку вболівальників.

Також після матчу головний тренер збірної Мальти Мікеле Марколіні зазначив, що його команда програла через Мудрика, який постійно створював моменти біля їхніх воріт.

"Мудрик - неймовірний гравець. Ми програли, тому що він постійно створював небезпеку, заробив пенальті, забив гол. Ось чому такий клуб, як "Челсі", багато йому платить. Це футбол, гравці як він роблять різницю - і він зробив різницю", - заявив тренер на прес-конференції після матчу.

Додамо, що збірна України в рамках відбору на Євро-2024 з футболу посідає друге місце в групі C, набравши 13 очок. У збірної Італії, яка йде третьою - 10 очок і на одну гру -іграно менше. Лідирує в групі Англія - 16 очок.

Щоб потрапити на ЧЄ-2024 по фуболу збірній України потрібно буде в останньому турі кваліфікації перемогти в номінально домашній грі Італію. Зустріч відбудеться 20 листопада в Леверкузені на стадіоні "БайАрена".

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