"Челсі" піднявся відразу на чотири позиції в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

У понеділок, 2 жовтня, відбувся поєдинок сьомого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Фулхем" приймав "Челсі".

Гра проходила на стадіоні "Крейвен Коттедж" і завершилася з рахунком 2:0 на користь гостей.

Рахунок у грі був відкритий на 18-й хвилині - з передачі Леві Колвілла забив Михайло Мудрик. Через хвилину "сині" подвоїли свою перевагу - відзначився Армандо Броя.

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"Фулхем" - "Челсі" - 0:2

Голи: Мудрик, 18, Броя, 19

"Фулхем": Лено, Кастань, Діоп, Рім, Робінсон, Рід (Кейрні, 66), Палінья, Перейра (Лукіч, 75), Вілсон (Івобі, 53), Хіменес (Вінісіус, 53), Вілліан

"Челсі": Санчез, Кукурелья, Дісасі, Сілва, Колвілл, Кайседо (Мадуеке, 90+6), Галлахер, Палмер (Угочукву, 78), Фернандес (Матос, 90+5), Мудрик (Маатсен, 46), Броя ( Стерлінг, 65)

Попередження: Вінісіус (57), Перейра (57) - Кукурелья (34), Палмер (55), Стерлінг (68), Санчез (87)

Відзначимо, що гол у цій грі став дебютним для Мудрика в складі "Челсі" не тільки в АПЛ, а й у всіх турнірах. Михайло став сьомим українським футболістом, якому вдалося забити гол у матчах елітного дивізіону чемпіонату Англії.

До Мудрика в АПЛ забивали Сергій Ребров ("Тоттенхем"), Андрій Шевченко ("Челсі"), Андрій Воронін ("Ліверпуль"), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем"), Віталій Миколенко ("Евертон") і Олександр Зінченко ("Арсенал").

Нагадаємо, Мудрик перейшов в "Челсі" з "Шахтаря" в січні цього року. У складі лондонського клубу українець зіграв 23 матчі.

Перемога в цій грі дозволила "Челсі" піднятися відразу на чотири позиції в турнірній таблиці АПЛ. Підопічні Маурісіо Почеттіно з 8 балами займають 11-й рядок. "Фулхем" також має в своєму активі 8 очок і займає 13-у позицію.

У наступному турі АПЛ "Челсі" зіграє проти "Бернлі", а "Фулхем" зустрінеться з "Шеффілд Юнайтед". Обидва матчі відбудуться 7 жовтня.

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