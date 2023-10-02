"Арсенал" і "Тоттенхем" скоротили відставання від "Манчестер Сіті" до одного очка.

30 вересня і 1 жовтня були зіграні дев'ять матчів в рамках 7-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Головною сенсацією туру стала поразка чинного чемпіона - "Манчестер Сіті" на виїзді поступився "Вулверхемптону". Це перше фіаско "городян" в поточному сезоні АПЛ. Раніше команда Гвардіоли виграла шість ігор поспіль.

Несподівано програв у 7-му турі і "Манчестер Юнайтед". "Червоні дияволи" поступилися в рідних стінах у грі проти "Крістал Пелас".

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У центральному поєдинку цього туру Лондонський "Тоттенхем" переміг "Ліверпуль". Відзначимо, що ця гра закінчилася гучним скандалом - головний арбітр зустрічі скасував чистий гол футболіста "Ліверпуля". Примітно, що комітет арбітрів АПЛ офіційно визнав, що рефері матчу помилився, скасувавши гол. Однак очок "Ліверпулю" це вже не додасть.

Також відзначимо перемогу лондонського "Арсенала" в цьому турі. Команда Олександра Зінченка розгромила "Борнмут", кольори якого захищає ще один українець - Ілля Забарний.

АПЛ-2023/24: результати матчів 7-го туру

Субота, 30 вересня

"Астон Вілла" - "Брайтон" - 6:1

"Вулверхемптон" - "Манчестер Сіті" - 2:1

"Вест Хем" - "Шеффілд Юнайтед" - 2:0

"Ньюкасл" - "Бернлі" - 2:0

"Манчестер Юнайтед" - "Крістал Пелас" - 0:1

"Евертон" - "Лутон" - 1:2

"Борнмут" - "Арсенал" - 0:4

"Тоттенхем" - "Ліверпуль" - 2:1

Неділя, 1 жовтня

"Ноттінгем" - "Брентфорд" - 1:1

Положення команд в АПЛ

Лідирує в турнірній таблиці АПЛ після семи турів "Манчестер Сіті", який набрав 18 очок. Далі йдуть "Тоттенхем" і "Арсенал", в активі яких по 17 балів. Замикає четвірку "Ліверпуль", який заробив 16 очок.

У зоні вильоту знаходяться: "Борнмут" (18-е місце, 3 очки), "Бернлі" (19-е місце, 1 очко) і "Шеффілд Юнайтед" (20-е місце, 1 очко).

Додамо, що ще один матч 7-го туру АПЛ відбудеться в понеділок, 2 жовтня. У цій грі "Челсі" Михайла Мудрика зіграє в гостях проти "Фулхема".

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