"Ліверпуль" в підсумку програв матч проти "Тоттенхема".

У суботу, 30 вересня, "Ліверпуль" програв "Тоттенхему" у центральному матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок закінчився гучним скандалом. Судді цього матчу помилково не зарахували чистий гол гравця "Ліверпуля".

На 34-й хвилині зустрічі Луїс Діас відправив м'яч у сітку воріт "Тоттенхема", проте головний арбітр матчу Саймон Гупер скористався допомогою системи VAR і скасував взяття воріт.

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Але, як показано на стоп-кадрі, нога захисника "Тоттенхема" перебувала ближче до воріт лондонців, ніж крайня точка гравця "Ліверпуля". Відтак, футболіст мерсисайдської команди не перебував в офсайді і гол був забитий без порушення правил.

Поєдинок у підсумку завершився перемогою "Тоттенхема" з рахунком 2:1. За "шпор" голи забивали Сон Хин Мін і Жоель Матіп (автогол). У складі "Ліверпуля" відзначився Коді Гакпо.

Варто зазначити, що "Ліверпуль" завершував матч у меншості - на 26-й хвилині був вилучений Кертіс Джонс, а на 69-й хвилині - Діогу Жота.

Скандальне рішення бригади суддів прокоментували в професійній організації арбітрів Англії (PGMOL). Там визнали, що рефері припустився помилки, скасувавши взяття воріт.

В організації повідомили, що між арбітрами сталося непорозуміння під час радіопереговорів. Суддя, який сидів на VAR, подумав, що головний арбітр зустрічі зарахував гол Луїса Діаса, а не навпаки. З цієї причини суддя VAR не втрутився в епізод.

"Гол Луїса Діаса був скасований через офсайд суддівською бригадою. Це була явна і очевидна фактична помилка, яка повинна була призвести до того, що гол зарахували б завдяки втручанню VAR, проте VAR не зміг втрутитися. Ми проведемо повну перевірку обставин, які викликали помилку", - йдеться в заяві PGMOL.

Додамо, що після 7-го туру "Тоттенхем" з 17 балами в активі посідає друге місце в турнірній таблиці АПЛ. "Ліверпуль" з 16 очками - четвертий. Лідирує в чемпіонаті "Манчестер Сіті".

У наступному турі чемпіонату Англії "Ліверпуль" зіграє проти "Брайтона", а "Тоттенхем" зустрінеться з "Лутоном".

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