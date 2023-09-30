"Червоні" зазнали першого фіаско в новому сезоні чемпіонату Англії.

У суботу, 30 вересня, відбувся центральний поєдинок сьомого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися "Тоттенхем" і "Ліверпуль".

Гра проходила на стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні і завершилася перемогою господарів поля з рахунком 2:1.

"Ліверпуль" першим пропустив - на 36-й хвилині гол забив форвард "шпор" Сон Хин Мін. Проте до перерви Коді Гакпо зрівняв рахунок.

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На 90+6-й хвилині зустрічі "Тоттенхем" забив переможний гол - м'яч у власні ворота "зрізав" Матіп Жоель.

Цікаво, що "Ліверпуль" завершував матч з дев'ятьма гравцями на полі - червоні картки отримали Кертіс Джонс і Діогу Жота.

"Тоттенхем" - "Ліверпуль" - 2:1

Голи: Сон (36), Матіп (90+6, автогол) – Гакпо (45+4)

"Тоттенхем": Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоґі (Девіс, 83) — Сарр (Скіпп, 83), Біссума (Гойб'єрг, 90) — Кулусевскі, Меддісон (Веліс, 90), Рішарлісон — Сон (Соломон, 69)

"Ліверпуль": Аліссон — Ґомес (Конате, 74), Матіп, ван Дейк, Робертсон — Собослай, МакАллістер (Ґравенберх, 80), Джонс — Салах (Александер-Арнолд, 74), Гакпо (Жота, 46), Діас (Ендо, 74)

Вилучення: Джонс (25), Жота (70)

Перемога над "Ліверпулем" дозволила "Тоттенхему" піднятися на друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії. В активі "шпор" 17 очок. "Ліверпуль" опустився на четверте місце (16 очок).

У наступному турі АПЛ "Ліверпуль" зіграє проти "Брайтона" (8 жовтня), а "Тоттенхем" зустрінеться з "Лутоном" (7 жовтня).

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