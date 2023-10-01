"Арсенал" впритул підібрався до "Манчестер Сіті" в турнірній таблиці АПЛ.

У суботу, 30 вересня, відбувся поєдинок сьомого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Борнмут" приймав "Арсенал".

Гра проходила на стадіоні "Віталіті" і завершилася розгромною перемогою гостей з рахунком 4:0.

Футболісти лондонського "Арсеналу" забили по два м'ячі в кожному з таймів. У першій половині зустрічі відзначилися Букайо Сака і Мартін Едегор. У другому таймі забивали Кай Хавертц і Бен Вайт.

"Борнмут" - "Арсенал" - 0:4

Голи: Сака, 17, Едегор, 44 (пен), Хаверц, 53 (пен), Вайт, 90+3

"Борнмут": Нету, Ааронс, Забарний, Сенесі, Керкез (Семеніо, 83), Білінг (Ротвелл, 75), Кук, Таверньє (Сіністерра, 59), Крісті (Сміт, 83), Клюйверт (Уаттара, 59), Соланке

"Арсенал": Райя, Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко (Томіясу, 69), Едегор, Райс (Жоржиньо, 81), Хаверц (Сміт-Роу, 81), Сака (Вієйра, 76), Нкетія (Нельсон, 69), Жезус

Попередження: Гаверц

Огляд матчу:

Додамо, що українські футболісти Ілля Забарний ("Борнмут") і Олександр Зінченко ("Арсенал") вийшли на поле в основних складах своїх команд. Ілля відіграв весь матч, а Олександр був замінений на 69-й хвилині. Замість нього на поле вийшов Такехіро Томіясу.

Статистичний портал WhoScored поставив Забарному за цю гру 5,6 бала. Зінченко отримав 7,8 бала. Найкращим гравцем матчу став Мартін Едегор - 8,7 бала.

"Арсенал" скористався поразкою "Манчестер Сіті" і підібрався до "городян" на відстань одного очка в турнірній таблиці АПЛ. "Борнмут" йде в зоні вильоту, заробивши всього три очки.

У наступному турі чемпіонату Англії "Арсенал" зіграє проти "Манчестер Сіті", а "Борнмут" зустрінеться з "Евертоном".

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