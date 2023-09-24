Олександр Зінченко вийшов в основному складі і відіграв повний матч.

У неділю, 24 вересня, відбувся центральний поєдинок шостого туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Арсенал" приймав "Тоттенхем".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Емірейтс" в Лондоні і завершилася з рахунком 2:2.

Рахунок у грі відкрили господарі поля - на 26-й хвилині м'яч у власні ворота зрізав Крістіан Ромеро. На 42-й хвилині "Тоттенхем" рахунок зрівняв-з передачі Джеймса Меддісона відзначився Сон Хин Мін.

На 54-й хвилині зустрічі "Арсенал" вийшов вперед вдруге-пенальті реалізував Букайо Сака. Однак, через лише хвилину, "шпорам" вдалося знову зрівняти рахунок. Другий гол у цій грі забив Сон Хин Мін, а гольову передачу йому віддав все той же Джеймс Меддісон.

"Арсенал" - "Тоттенхем" - 2:2

Голи: Ромеро, 26 аг, Сака, 54 пен - Сон, 42, 55

"Арсенал": Рая, Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко, Едегор, Віейра (Хаверц, 46), Райс (Жоржиньо, 46), Сака (Сміт-Роу, 90+7), Нкетіа, Жезус (Нельсон, 78)

"Тоттенхем": Вікаріо, Поро, Ромеро, де Вен, Удоджі, Біссума, Сарр, Меддісон (Рішарлісон, 78), Сон (Хейб'єрг, 78), Кулушевськи, Джонсон (Соломон, 63)

Попередження: Хаверц, 57, Нкетіа, 68 - Удоджі, 15, Сарр, 45+1, Біссума, 45+1, Ромеро, 75

Огляд матчу:

Відзначимо, що український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко вийшов в основному складі і відіграв весь матч.

Після шести зіграних турів у "Тоттенхема" і "Арсенала" по 14 набраних очок. Команди займають 4-е і 5-е місця відповідно.

У наступному турі АПЛ "Арсенал" зіграє проти "Борнмута", а "Тоттенхем" зустрінеться з "Ліверпулем".

Вас також можуть зацікавити новини: