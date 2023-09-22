"Арсенал" у минулому сезоні АПЛ двічі обіграв "Тоттенхем" із загальним рахунком 5:1.

У неділю, 24 вересня, відбудеться центральний поєдинок шостого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрінуться лондонські гранди - "Арсенал" і "Тоттенхем".

Гра пройде на стадіоні "Емірейтс". Головним арбітром зустрічі призначений Роберт Джонс.

"Арсенал" за п'ять стартових турів набрав 13 очок і займає 4-е місце в турнірній таблиці АПЛ. "Каноніри" в цьому сезоні обіграли "Ноттінгем" (2:1), "Крістал Пелас" (1:0), "Манчестер Юнайтед" (3:1) і "Евертон", а також зіграли внічию проти "Фулхема".

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"Тоттенхем", як і "Арсенал", заробив 13 балів у перших п'яти турах нового сезону АПЛ. "Шпори" завдяки кращій різниці голів йдуть на другій сходинці. У цьому сезоні підопічні Постекоглу зіграли внічию проти "Брентфорда" (2:2), потім здобули чотири поспіль перемоги - проти" Манчестер Юнайтед "(2:0), "Борнмута" (2:0), "Бернлі" (5:2) і "Шеффілд Юнайтед" (2:1).

Відзначимо, що в минулому сезоні АПЛ команда Мікеля Артети двічі перемогла "Тоттенхем" - на своєму полі "каноніри" виграли з рахунком 3:1, а в гостях здобули перемогу з рахунком 2:0.

Арсенал - Тоттенхем: прогноз

Фаворитом цього поєдинку, на думку експертів, є "Арсенал". Зробити ставку на перемогу "канонірів" можна з коефіцієнтом 1,69. Тріумф "Тоттенхема" оцінений коефіцієнтом 4,70. Нічия - 4,30.

Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 1,54. Гол "Арсеналу" оцінюють коефіцієнтом 1,11, а на те, що заб'ють "шпори", можна поставити з коефіцієнтом 1,37.

Аналітики вважають, що найбільш вірогідним результатом гри "Арсенал" - "Тоттенхем" є перемога підопічних Мікеля Артети з рахунком 2:1. Коефіцієнт на такий результат - 8,40.

Арсенал - Тоттенхем: трансляція

На території України пряму трансляцію матчу "Арсенал" - "Тоттенхем" можна буде подивитися на каналі Setanta Sports.

Початок зустрічі - о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, чинним чемпіоном Англійської Прем'єр-ліги є "Манчестер Сіті".

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